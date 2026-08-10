Jovanotti, Lorenzo Cherubini, ha visitato L'Aquila la mattina del 10 agosto 2026, durante il suo 'Jovagiro', un viaggio in bicicletta verso la costa abruzzese. Il cantante ha fatto tappa al Teatro San Filippo, riaperto il 17 aprile dopo 17 anni dal sisma del 2009. La visita, scandita da sorrisi e selfie con i presenti, ha preceduto la ripartenza del gruppo verso Montesilvano (Pescara), per una tappa del Jova Summer Party.

Il Teatro San Filippo: rinascita e "Domani 21/04.09"

Il Teatro San Filippo è stato ricostruito grazie ai proventi del progetto musicale 'Domani 21/04.09'.

Nata dopo il sisma del 2009, questa iniziativa ha coinvolto cinquantasei artisti italiani, incluso Jovanotti. I fondi hanno permesso il recupero della struttura, restituita alla città nell'aprile 2026. Alla cerimonia di riapertura del 17 aprile, Jovanotti era intervenuto in videocollegamento con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, Caterina Caselli e Giuliano Sangiorgi.

Accoglienza e significato della visita aquilana

Il sindaco de L'Aquila, Pierluigi Biondi, ha accolto Jovanotti al Teatro San Filippo. Sui social, il primo cittadino ha sottolineato il valore simbolico della visita: "Jovanotti all'Aquila, per Capitale della Cultura e visitare il Teatro San Filippo. Promessa mantenuta! Grazie Lorenzo", con una foto del cantante e la mascotte ufficiale de L'Aquila 2026.

Questa tappa segna un ritorno per Lorenzo Cherubini, che aveva già sostenuto la città con iniziative benefiche dopo il sisma del 2009.

Il "Jovagiro" verso il Jova Summer Party

Il 'Jovagiro' di Jovanotti è partito da Roma e ha toccato Villa Adriana, Tivoli, Licenza, Orvinio, Colle di Tora, Rieti, prima di L'Aquila. Dopo la visita al Teatro San Filippo, il gruppo prosegue verso Montesilvano per una tappa del Jova Summer Party, l'evento musicale itinerante che attira fan.