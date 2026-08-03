Amanda Knox, figura centrale di un complesso caso giudiziario, ha debuttato al Fringe Festival di Edimburgo con uno spettacolo teatrale intitolato "Amanda Knox: Cartwheel". Presentato come un monologo comico, lo show trae ispirazione diretta dalla sua vicenda personale e dal lungo percorso processuale. Knox, assolta insieme a Raffaele Sollecito dall’accusa di coinvolgimento nell’omicidio di Meredith Kercher, ha scelto di ripercorrere la propria storia in una chiave nuova, giocando sull’assurdità e le controversie che l’hanno accompagnata per anni.

La decisione di portare in scena un monologo comico su un argomento così profondamente drammatico ha suscitato immediate reazioni. La famiglia di Meredith Kercher, attraverso l’avvocato Francesco Maresca, ha espresso sdegno e forte dissenso, definendo lo spettacolo “offensivo e deplorevole” e un “oltraggio di cattivo gusto alla memoria di Meredith”. Questa reazione evidenzia come il caso continui a generare un significativo impatto emotivo e pubblico, a distanza di anni dalla sentenza di assoluzione.

Le dichiarazioni di Amanda Knox sullo show

Knox ha chiarito che il monologo intende scherzare sulla sua “odissea giudiziaria” e sull’assurdità delle accuse subite, specificando di non voler in alcun modo ridicolizzare la tragedia dell’omicidio di Meredith Kercher.

L’artista ha affermato che Meredith “avrebbe apprezzato lo show”, sottolineando la sua volontà di ritornare alle origini, riscoprendo la passione per il teatro e la commedia, arti coltivate prima che la vicenda processuale la proiettasse al centro dell’attenzione mediatica globale.

La scelta di affrontare pubblicamente e in forma artistica il proprio passato rappresenta un passaggio significativo per Knox. Il Fringe Festival di Edimburgo, noto palcoscenico internazionale per la sperimentazione teatrale, offre un contesto dove artisti esplorano nuovi linguaggi e forme di comunicazione, inclusa la satira. L’approdo di Amanda Knox riaccende i riflettori su una vicenda che, a distanza di tempo, continua a suscitare dibattito nella società civile, nei media e negli ambienti giudiziari.

Il caso Kercher ha generato, sin dalle sue origini, un’attenzione globale, influenzando il rapporto tra stampa, sistemi giudiziari e opinione pubblica. Il monologo di Knox si inserisce nella tradizione del teatro contemporaneo di riflettere, provocare e generare dibattito su questioni di grande sensibilità collettiva, mantenendo viva la rilevanza pubblica di una storia che continua a dividere e a far discutere.