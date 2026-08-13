Il Museo del Ricamo di Pistoia apre le sue porte a un'esposizione unica, interamente dedicata ai libri di pezza, rari volumi per bambini realizzati tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Questa mostra offre una prospettiva affascinante su un capitolo poco conosciuto della storia dell'editoria per l'infanzia e dell'artigianato tessile, presentando al pubblico oggetti di grande valore storico e culturale.

I libri di pezza: un tesoro di creatività e manualità

I volumi esposti sono veri e propri gioielli di manualità, caratterizzati da pagine interamente in stoffa, spesso arricchite da ricami elaborati o da vivaci applicazioni colorate.

Questi particolari libri erano concepiti specificamente per i più piccoli, non solo per la loro notevole resistenza all'usura, ma anche per la praticità di poter essere lavati con facilità. Ogni singolo volume narra una storia attraverso un connubio armonioso di immagini e parole cucite, offrendo ai giovani lettori un'esperienza non solo visiva ma anche tattile e sensoriale unica nel suo genere. Essi rappresentano una preziosa testimonianza di come l'ingegno artigianale si sia fuso con le esigenze educative dell'epoca, creando un patrimonio di creatività e dedizione.

L'esposizione al Museo del Ricamo: un viaggio nel tempo

La selezione meticolosa di libri di pezza in mostra proviene da prestigiose collezioni private e da importanti archivi storici, garantendo un panorama completo e diversificato.

Il percorso espositivo è stato curato per permettere ai visitatori di ammirare la vasta gamma di tecniche impiegate nella creazione di questi affascinanti volumi. Si spazia dal raffinato ricamo all'applicazione di tessuti diversi, fino alle innovative tecniche di stampa direttamente su stoffa. Ogni sezione della mostra è arricchita da dettagliati pannelli informativi che non solo descrivono le opere, ma ne illustrano anche il contesto storico e culturale in cui furono prodotte, offrendo una comprensione più profonda del loro significato e della loro evoluzione. L'allestimento guida il visitatore attraverso un viaggio nel tempo, rivelando l'ingegno e la maestria che hanno dato vita a questi oggetti straordinari.

Questa esposizione rappresenta un'opportunità imperdibile per riscoprire un aspetto spesso trascurato della produzione editoriale dedicata all'infanzia e per valorizzare l'inestimabile patrimonio tessile locale. Il Museo del Ricamo di Pistoia si conferma, attraverso iniziative come questa, un punto di riferimento essenziale per la conservazione, lo studio e la promozione delle arti tessili, consolidando il suo ruolo di custode di tradizioni e innovazioni che hanno plasmato la cultura e l'educazione di generazioni.