Il New York Times celebra Roberta Recchia, al debutto statunitense con il romanzo d’esordio Tutta la Vita che Resta. Tradotto da Antonella Lettieri e pubblicato da Scribner, il volume ha riscosso ampi consensi, paragonato a Elena Ferrante. Selezionato tra i "libri della settimana" del NYT, è incluso nella newsletter Book Review.

Il New York Times evidenzia come Recchia narri la saga dei Balestrieri (Roma/Torre Domizia) "non come materiale pruriginoso o di bassa lega, ma come l’esperienza dolorosamente vissuta dei suoi personaggi, che scava con un’onestà e una precisione capaci di controbilanciare la natura quasi operistica della materia narrata".

Domanda centrale: "In che modo la famiglia – quella di sangue, quella che ci si costruisce, quella che si sceglie – può alleviare una sofferenza che da soli non si è in grado di sopportare?". Scribner la presenta come "l’autrice di una saga familiare italiana con forte componente crime e psicologica", per "fan di Ferrante e Liz Moore".

Successo editoriale e debutto internazionale

Il debutto americano di Roberta Recchia con Tutta la Vita che Resta (Scribner, 4 agosto 2026) segue il successo italiano del secondo romanzo, Io che Ti ho Voluto così Bene. Tutta la Vita che Resta (Rizzoli, marzo 2024) ha superato le 200.000 copie, con diritti venduti in 17 Paesi e adattamento audiovisivo in sviluppo da Lotus Production (Leone Film Group).

La promozione USA richiama Ferrante e Liz Moore, elogiando l'impianto "cinematografico".

La trama di 'All That Is Left of Life'

La versione inglese, All That Is Left of Life, narra la storia di tre generazioni della famiglia Ansaldo, sconvolta da un omicidio nella Roma degli anni Ottanta. La sedicenne Betta Ansaldo convince la cugina Miriam a una festa in spiaggia; solo Miriam torna, traumatizzata. La famiglia, segnata dal lutto e domande irrisolte, si frattura. Anni dopo, Miriam incontra Leo, che indaga sul mistero, rischiando di svelare segreti. Questa saga familiare esplora perdita, dolore e resilienza con scrittura "ricca di atmosfera". Il romanzo (464 pagine) è "indimenticabile e avvincente" per gli amanti della letteratura contemporanea.

L’autrice: biografia e ispirazioni

Roberta Recchia (Roma, 1972) ha un master in relazioni internazionali e culture (Lille, Francia). Dopo un’esperienza aziendale, ha insegnato inglese a Roma. La sua passione per cinema e letteratura europea si riflette nelle trame complesse e nei personaggi profondi delle sue opere, indagando tematiche familiari e sociali.