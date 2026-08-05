Il celebre pianista e compositore Roberto Cacciapaglia ha annunciato tre nuove date per i suoi concerti in Italia, previsti a Bari, Ostuni e Grezzana nel mese di agosto 2026. L'artista, riconosciuto a livello internazionale per la sua capacità di fondere elementi classici ed elettronici, porterà il suo repertorio in alcune delle più suggestive località del Sud e del Nord Italia.

Questi appuntamenti offrono al pubblico l'opportunità di ascoltare dal vivo le composizioni più celebri di Cacciapaglia e i brani tratti dai suoi ultimi lavori discografici.

Il tour toccherà Bari, città pugliese nota per la sua vivace scena culturale; Ostuni, la "Città Bianca" celebre per il suo centro storico; e Grezzana, località veronese situata nel cuore del Veneto.

Le tappe del tour estivo

I concerti si svolgeranno nel corso di agosto 2026. Sebbene non siano stati forniti dettagli specifici su giorni e orari, la scelta delle tre location conferma la volontà di Roberto Cacciapaglia di raggiungere un pubblico ampio, estendendo la sua presenza artistica dal meridione al settentrione della penisola. L'artista offrirà ai suoi fan l'emozione delle sue esibizioni dal vivo.

Roberto Cacciapaglia: il profilo artistico

Roberto Cacciapaglia è una figura di spicco nel panorama della musica contemporanea italiana.

La sua carriera è contraddistinta da una costante ricerca e da una notevole versatilità, che lo ha portato a esplorare e unire con maestria sonorità classiche e innovazioni elettroniche. Ha collaborato con numerose orchestre e artisti internazionali, calcando i palcoscenici di importanti teatri e festival in Italia e all'estero.

Il suo ricco repertorio include composizioni originali, colonne sonore e progetti sperimentali che hanno ottenuto significativo successo. Attraverso il suo sito ufficiale, Cacciapaglia condivide dettagli sulla sua discografia, le collaborazioni e le principali tappe della sua carriera, fornendo aggiornamenti sui prossimi eventi e sulle sue attività creative. La sua produzione musicale è un esempio di innovazione e attenzione all'evoluzione tecnologica applicata all'arte sonora.