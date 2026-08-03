L’undicesimo episodio del podcast "La Biennale on Air" narra il Festival Internazionale di Danza Contemporanea, ventesima edizione diretta nel 2026 da Sir Wayne McGregor. Svoltosi dal 17 luglio al 1 agosto 2026, il festival ha coinvolto 140 artisti in oltre 60 appuntamenti, con numerose prime. La puntata si concentra sui protagonisti.

L’episodio include interventi di Frances Rings e Stephen Page, direttori di Bangarra Dance Theatre, insignita del Leone d’Oro alla carriera. Essi ripercorrono la storia del gruppo e presentano lo spettacolo "Terrain".

Testimonianze provengono anche da alcuni protagonisti del festival. Un focus è dedicato a Gala Porras-Kim, artista della Biennale Arte 2026 con un progetto per il Padiglione delle Arti Applicate, realizzato con il Victoria and Albert Museum di Londra. Un estratto da una video-intervista su Biennale Channel esplora il rapporto tra artefatti e istituzioni. Completano la puntata un contributo di Francesco Casetti, giurato del Concorso Venezia 83 della Biennale Cinema 2026, e un estratto dall’intervista a Manuela Infante, regista e drammaturga, protagonista della Rivista della Biennale.

Biennale Danza 2026: "Time Does Not Exist"

L’edizione 2026 della Biennale Danza ha avuto come tema centrale "Time Does Not Exist", invitando a una riflessione sul tempo e le sue percezioni attraverso la danza contemporanea.

Sir Wayne McGregor, direttore del festival, ha sottolineato come questa esplorazione sia fondamentale per indagare memoria, identità ed esistenza. McGregor ha affermato: "Questa profonda esplorazione del tempo, o meglio di un tempo che non esiste, alla Biennale Danza 2026 scandaglia i temi della memoria, dell’identità e dell’esistenza, incoraggiandoci a riflettere e a percepire il nostro legame con la vita – un invito a cambiare il modo di relazionarsi e di essere".

Il festival, svoltosi in circa due settimane, ha confermato la sua vocazione alla produzione di nuove coreografie e all’apertura internazionale. La sua vitalità è dimostrata dalle 695 domande ricevute per i bandi di promozione di nuove coreografie e dalle 358 richieste di partecipazione al programma Biennale College Danza, evidenziando la capacità di attrarre e sostenere talenti emergenti.

Podcast e interconnessioni artistiche

La nuova puntata del podcast "La Biennale on Air" è disponibile sulle principali piattaforme e sul sito ufficiale della Biennale di Venezia. L’episodio rafforza il legame tra la manifestazione e la narrazione multimediale, evidenziando il ruolo del Festival come crocevia di esperienze trasversali. Oltre alla danza, trovano spazio arte contemporanea e cinema, come simboleggiato dai contributi di Gala Porras-Kim e di Francesco Casetti, giurato del Concorso Venezia 83 della Biennale Cinema 2026. Il format digitale testimonia il lavoro sinergico della Biennale, che integra attività istituzionali, ricerca artistica e divulgazione, riflettendo la ricchezza e la complessità delle discipline presenti nei suoi appuntamenti annuali.

La presenza di figure di spicco come Frances Rings, Stephen Page, Gala Porras-Kim e Francesco Casetti consolida il profilo internazionale dell’iniziativa, mentre la partecipazione di Manuela Infante arricchisce il dialogo interdisciplinare promosso dalla Biennale anche attraverso la propria rivista.