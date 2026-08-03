Il film “Where we used to sleep” del regista tedesco Matthäus Wörle si è aggiudicato il Grand Prix des Festivals – Conseil de la Vallée del Cervino CineMountain. L'opera è un racconto intenso di memoria e resistenza ambientale, ambientato in un villaggio rumeno quasi sommerso dai fanghi tossici di una miniera di rame.

La giuria internazionale ha conferito una menzione speciale a “The oldest munro bagger” di Christina e Jay Golian (Regno Unito, 2025, 57 minuti). Il film segue l’ottantenne Nick Gardner nella sua impresa di scalare tutti i 282 Munro scozzesi.

Questa pellicola ha anche ricevuto il Premio Club alpino italiano. Il Premio Montagne d’Italia è stato assegnato a “Il rospo e il diamante” di Beniamino Casagrande.

La ventinovesima edizione del festival, svoltasi ai piedi del Cervino, si è conclusa con successo. L'evento ha presentato 41 film in concorso, 14 anteprime italiane, 3 anteprime mondiali e 6 film fuori concorso, per un totale di 70 proiezioni.

Il Cervino CineMountain: festival internazionale

Il Cervino CineMountain è il festival internazionale di film di montagna più alto d’Europa, tenendosi a circa duemila metri di altitudine tra Valtournenche e Breuil-Cervinia, ai piedi del Cervino. L'evento è un punto di riferimento per la cinematografia di montagna, selezionando opere già premiate nei festival membri della International Alliance for Mountain Film.

Il Grand Prix des Festivals – Conseil de la Vallée è il massimo riconoscimento, considerato un “Oscar degli Oscar della montagna”, attribuito al miglior film tra questi vincitori.

Storia e vocazione del festival valdostano

Organizzato dal Comune di Valtournenche e dall’Associazione Culturale Monte Cervino, il Cervino CineMountain ha presentato oltre settecento film dal 1998. La manifestazione esplora temi come l’ambiente, il clima, l’avventura e la cultura alpina, e include un premio per il miglior film di alpinismo, assegnato dal Club Alpino Italiano. Gli eventi si tengono principalmente a Breuil-Cervinia e Valtournenche, con proiezioni diffuse in diverse località del territorio valligiano.