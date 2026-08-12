La 43ª edizione del Raduno Internazionale dello Spazzacamino si terràdal 4 al 7 settembre a Santa Maria Maggiore, nella Valle Vigezzo, in provincia di Verbano-Cusio-Ossola. L’evento vedrà la partecipazione di circa 1200 spazzacamini da diversi Paesi, che domenica mattina sfileranno per le vie del paese con gli abiti e gli attrezzi tradizionali.

Organizzato dall’Associazione Nazionale Spazzacamini con il Comune e la pro loco di Santa Maria Maggiore, il raduno celebra un mestiere antico ed è occasione per ricordare le pagine buie dello sfruttamento minorile.

Nell’Ottocento, generazioni di emigranti dalla Valle Vigezzo, spesso bambini, furono costrette ad emigrare all’estero per lavorare. La delegazione più numerosa sarà quella tedesca, seguita da Svizzera, Danimarca, Svezia e Austria. Attesi anche spazzacamini dagli Stati Uniti e, per la prima volta, dal Montenegro.

Programma e momenti salienti

Il momento centrale del raduno sarà la sfilata di domenica 6 settembre: oltre mille spazzacamini attraverseranno il borgo di Santa Maria Maggiore accompagnati da bande musicali e gruppi folcloristici. Al termine, in Piazza Risorgimento, si svolgerà la rievocazione storica della pulitura dei camini. Nei giorni del raduno, una delegazione renderà omaggio a Faustino Cappini, giovane spazzacamino vigezzino morto a soli 13 anni nel 1930 mentre lavorava a Milano: verrà deposto un mazzo di fiori presso la statua che lo ricorda nel vicino comune di Malesco.

Storia e significato del raduno

Il Raduno Internazionale dello Spazzacamino, nato nel 1982, si svolge ogni anno nel primo fine settimana di settembre. L’evento è diventato una delle più note manifestazioni del Piemonte e richiama in Valle Vigezzo oltre 30.000 visitatori e partecipanti da tutta Europa, dagli Stati Uniti, dal Giappone e dalla Russia. La manifestazione si articola su tre giorni ricchi di appuntamenti, tra rievocazioni storiche, canti, musiche, danze e momenti conviviali per condividere la passione per “fumo e fuliggine”. Il raduno ricorda il passato e valorizza una professione ancora riconosciuta in molti Paesi.