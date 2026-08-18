L'edizione 2026 de "Il Ritiro", la rassegna artistica che anima il suggestivo borgo di Morigerati, in provincia di Salerno, celebra quest'anno il suo significativo decennale. Un traguardo importante che vede la partecipazione di ben ventisei artisti, pronti a esporre le loro opere tra le suggestive vie del centro storico.

La manifestazione, ormai un appuntamento fisso nel panorama culturale campano, accoglie artisti da diverse regioni italiane e dall'estero, testimoniando la sua crescente risonanza. Le opere esposte offrono un ampio e variegato panorama delle tendenze artistiche contemporanee, spaziando con maestria tra pittura, scultura, fotografia e installazioni, garantendo un'esperienza immersiva e stimolante per i visitatori.

Il programma del decennale

Per celebrare il suo decennale, "Il Ritiro" propone un programma ricco e coinvolgente. Sono previste mostre diffuse che animeranno ogni angolo del centro storico di Morigerati, permettendo di scoprire opere d'arte in contesti inaspettati. Si affiancano laboratori creativi, aperti al pubblico di ogni età, offrendo l'opportunità di sperimentare tecniche artistiche e interagire direttamente con il processo creativo. Non mancheranno, inoltre, incontri con gli artisti, momenti preziosi per approfondire le loro poetiche. L'iniziativa gode del sostegno del Comune di Morigerati e di enti locali, che riconoscono il valore culturale e promozionale dell'evento.

Morigerati: arte e tradizione

Da un decennio, Morigerati si conferma la cornice ideale per la rassegna "Il Ritiro", che si è affermata per la sua straordinaria capacità di attrarre un vasto pubblico e numerosi artisti da ogni parte d'Italia e oltre. Il borgo, già noto per le sue intrinseche bellezze naturali e per il suo ricco patrimonio storico-culturale, si trasforma, durante i giorni della manifestazione, in un vibrante luogo di incontro e di scambio. Qui, l'arte contemporanea dialoga armoniosamente con la tradizione locale, creando un'atmosfera unica e irripetibile. Questa sinergia tra espressione artistica moderna e radici storiche rende "Il Ritiro" un evento di spicco, capace di valorizzare il territorio e di offrire nuove prospettive culturali.