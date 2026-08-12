Un fragoroso successo ha salutato l'11 agosto 2026 il debutto della nuova produzione di Le siège de Corinthe all’Auditorium Scavolini di Pesaro, evento inaugurale della 47ª edizione del Rossini Opera Festival. Dieci minuti di applausi, ovazioni e battiti di piedi hanno accolto l'opera, che ha riscosso ampi consensi per il suo cast, definito eterogeneo ma affiatato, e per la puntuale direzione musicale di Carlo Rizzi. Quest'ultimo ha guidato con maestria l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il Coro del Teatro Ventidio Basso, preparato da Pasquale Veleno.

Un particolare apprezzamento è stato rivolto al balletto coreografato da Erika Rombaldoni. Tuttavia, la regia di Davide Livermore ha generato qualche dissenso circoscritto, a causa della sua reinterpretazione del conflitto operistico come “una metafora contemporanea tra la bellezza della civiltà classica e la barbarie moderna, incapace di riconoscerne l’estetica e i valori di coraggio e sacrificio”.

Questo nuovo allestimento di Le siège de Corinthe assume un profondo valore storico, celebrando i duecento anni dal suo debutto assoluto all’Opéra di Parigi. La direzione musicale è nuovamente affidata a Carlo Rizzi, mentre il prestigioso cast principale vede protagonisti Adrian Sâmpetrean (Mahomet), Matteo Roma (Cléomène), Vasilisa Berzhanskaya (Pamyra), Maxim Mironov (Néoclès) e Simón Orfila (Hièros).

La regia di Davide Livermore segna la sua sesta produzione per il festival pesarese, consolidando una significativa collaborazione con il ROF.

Il programma e le sedi del ROF 2026

La 47ª edizione del Rossini Opera Festival si svolge a Pesaro dall’11 al 23 agosto 2026, offrendo un ricco cartellone. Oltre a Le siège de Corinthe, il programma include L’occasione fa il ladro il 12 agosto, La scala di seta il 13 agosto e Il viaggio a Reims, affidato ai giovani talenti dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”. Tutte le produzioni sono ospitate nel centro storico di Pesaro, tra il Teatro Rossini e l’Auditorium Scavolini. Quest’ultimo, in particolare, accoglie la prima di Le siège de Corinthe, il concerto celebrativo Flórez 30 e lo Stabat Mater conclusivo del 23 agosto.

Tra gli eventi di spicco, il concerto Flórez 30, in programma il 18 agosto e diretto da Guillermo García Calvo, celebra i trent’anni dal debutto a Pesaro del tenore Juan Diego Flórez, icona del belcanto e beniamino del pubblico rossiniano. Il festival propone inoltre i Concerti di Belcanto, il tradizionale appuntamento Rossinimania con il chitarrista Eugenio Della Chiara, e si avvale della costante presenza dei complessi “in residence”: l’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e il Coro del Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno.

Storia e significato di Le siège de Corinthe

Le siège de Corinthe, rappresentata per la prima volta il 9 ottobre 1826 a Parigi, è una tragédie lyrique in tre atti, composta da Gioachino Rossini come rielaborazione del suo precedente Maometto II (1820).

L’opera assume quest’anno un significato speciale, segnando i duecento anni dal suo debutto europeo. La messa in scena a Pesaro non è solo un’occasione artistica, ma anche un momento storico profondamente legato al territorio natale di Rossini.

Il Rossini Opera Festival si conferma un punto di riferimento internazionale per la riscoperta e la valorizzazione del repertorio rossiniano. L'evento coinvolge interpreti di rilievo e giovani talenti, contribuendo attivamente alla vita culturale e musicale di Pesaro, città riconosciuta come patrimonio UNESCO della musica. Oltre all’eccellenza musicale, il festival promuove la cultura teatrale dell’Ottocento, attraverso un dialogo stimolante tra allestimenti tradizionali e nuove, innovative prospettive registiche.