Risate, ovazioni e applausi a scena aperta hanno salutato la ripresa de 'La scala di seta', l'opera comica di Gioachino Rossini, andata in scena il 13 agosto al Teatro Rossini di Pesaro. L'allestimento, firmato da Damiano Michieletto, si è rivelato un successo di pubblico, confermandosi come la terza e ultima opera in cartellone del 47° Rossini Opera Festival.

Un allestimento innovativo per l'opera di Rossini

Composta da Rossini nel 1812, 'La scala di seta' è stata riproposta in una veste contemporanea, ambientata in un moderno appartamento. La scenografia, particolarmente innovativa, ha utilizzato una planimetria animata di un loft, con uno specchio inclinato che ha sostituito i tradizionali muri e porte.

Questa scelta ha permesso di creare una scena aperta e visivamente dinamica, ideale per esplorare le relazioni segrete tra i personaggi.

La trama si sviluppa attorno a Giulia, promessa in sposa da Dormont a Blansac, ma segretamente unita in matrimonio con Dorvil. Quest'ultimo riesce a raggiungere l'appartamento della sua amata grazie a una scala di seta. Un meccanismo farsesco di equivoci si innesca, culminando nel perdono di Dormont e nella celebra celebrazione di due matrimoni, che chiudono la vicenda con un lieto fine.

Cast e direzione d'orchestra

L'Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, sotto la sapiente direzione di Iván López-Reynoso, ha sostenuto una messinscena che ha puntato sulla caratterizzazione e sulle caricature dei personaggi.

Il cast ha ricevuto un'ottima accoglienza, con particolare apprezzamento per Paolo Bordogna nel ruolo di Germano, un cameriere ingenuo, alla sua terza interpretazione in questo specifico allestimento.

Hanno completato il cast Hasmik Torosyan, che ha vestito i panni di una Giulia seducente e attiva, Alasdair Kent nel ruolo di Dorvil, presentato in tenuta da motociclista, Iurii Samoilov come Blansac, un bullo sedotto da Lucilla, interpretata da Mara Gaudenzi, e Enrico Iviglia nel ruolo di Dormont. Tutti gli interpreti hanno contribuito al successo dello spettacolo, ricevendo applausi e consensi dal pubblico.

Produzione e prossime repliche

L'attuale allestimento de 'La scala di seta' è una ripresa della produzione originale del 2009, curata congiuntamente dalla Fondazione Rossini di Pesaro e da Casa Ricordi di Milano.

L'edizione critica dell'opera è stata realizzata da Anders Wiklund, garantendo una fedeltà filologica all'opera rossiniana.

Il team creativo che ha contribuito alla realizzazione di questa produzione include Damiano Michieletto per la regia, Paolo Fantin per le scene e i costumi, e Alessandro Carletti per le luci. La produzione ha saputo restituire freschezza e originalità all'opera di Rossini, anche a diciassette anni dalla sua prima messa in scena. Per chi volesse assistere, sono previste ulteriori repliche il 16, 19 e 22 agosto, sempre al Teatro Rossini di Pesaro.