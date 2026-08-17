L'Originalklang Project della Gustav Mahler Academy si prepara a una tournée europea per riproporre il suono originale di inizio Novecento. L'ensemble, composto da cinquanta allievi e cinquanta professionisti (tra cui Wiener Philharmoniker, Berliner Philharmoniker e Concertgebouw di Amsterdam), utilizza strumenti storici, inclusi fiati e percussioni ricostruiti sul modello dell'epoca e archi con corde di budello, frutto della ricerca del professor Clive Brown.

Il tour, diretto da Philipp von Steinaecker, inizierà il 4 settembre 2026 al Teatro Comunale di Bolzano (chiusura Bolzano Festival Bozen).

Proseguirà il 5 settembre a Dobbiaco con "Mládí" di Leoš Janáček e la Quarta sinfonia di Gustav Mahler (soprano Johanna Wallroth). L'orchestra eseguirà poi la Nona sinfonia e i Kindertotenlieder (soprano Fleur Barron) nelle seguenti città europee: Milano (9 settembre), Londra (11 settembre), Colonia (12 settembre), Amsterdam (14 settembre), Linz (16 settembre), Vienna (17 settembre) e Amburgo (18 settembre).

Autenticità, discografia e missione

Il cuore dell'Originalklang Project è restituire il suono originale delle composizioni di Mahler tramite strumenti d'epoca e ricostruiti (fiati e percussioni modellati sull'epoca, archi con corde di budello). Patrocinato da Marina Mahler e Alma Mahler, il progetto discografico prevede l'uscita della Quinta Sinfonia di Mahler su strumenti d’epoca per Alpha Classics/Outhere Music (catalogo Alpha1257), diretta da Philipp von Steinaecker il 28 agosto 2026 (la Nona sinfonia era già stata pubblicata due anni prima).

La Mahler Academy Orchestra, iniziativa della Fondazione Busoni-Mahler in collaborazione con la Fondazione Euregio Kulturzentrum Toblach, mira a riportare in vita la prassi esecutiva dell’epoca di Mahler. Coinvolge giovani e professionisti per promuovere la conoscenza della musica di Mahler tramite strumenti e tecniche storiche.