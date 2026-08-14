Il Teatro Rossini di Pesaro si prepara ad accogliere nuovamente l'opera 'Il viaggio a Reims', uno degli appuntamenti più attesi e significativi della 47ª edizione del Rossini Opera Festival. Le rappresentazioni sono fissate per il 16 e il 19 agosto 2026, entrambe alle ore 11, e vedranno protagonisti i giovani talenti dell’Accademia Rossiniana “Alberto Zedda”.

Questa produzione, che dal 2001 rappresenta un appuntamento consolidato all'interno del Festival Giovane, è affidata alle nuove generazioni di interpreti lirici. L'Accademia, che forma queste giovani voci, è sostenuta dalla Fondazione Meuccia Severi e si conferma un pilastro fondamentale per la valorizzazione dei futuri protagonisti della scena operistica internazionale.

La messa in scena di quest'anno vede come protagonisti gli allievi della 38ª edizione dell'Accademia, il cui percorso formativo si è svolto dal 6 al 20 luglio sotto la guida del sovrintendente Ernesto Palacio. Lo spettacolo ripropone la storica versione ideata da Emilio Sagi per il ROF 2001, ripresa da Matteo Anselmi, con i suggestivi costumi di Pepa Ojanguren e le luci curate da Fabio Rossi. La direzione musicale è affidata a Sieva Borzak, che guiderà la Filarmonica Gioachino Rossini.

Il cast stellare e la diffusione in streaming

Il ricco cast delle due recite include un'ampia rosa di giovani e promettenti artisti. Tra i ruoli principali figurano Martina Saviano e Momoko Toyama come Corinna, Martina Myskohlid e Hope Nelson nel ruolo della Marchesa Melibea, e Aziza Omarova come Contessa di Folleville.

Madama Cortese sarà interpretata da Kanako Tominaga e Hana Ilčić, mentre Yukang Zheng e Jiahui Mo vestiranno i panni del Cavalier Belfiore. Enrico Basso e Dongjae Son daranno voce al Conte di Libenskof, affiancati da William Meinert come Lord Sidney. Davor Nekjak e Davide Sodini interpreteranno Don Profondo, Edoardo Di Cecco e Yurii Strakhov il Barone di Trombonok, e Taiyo Abe e Keisuke Onoda Don Alvaro. Completano il cast Kairui Liu (Don Prudenzio), Jiahui Mo e Yukang Zheng (Don Luigino), Hana Ilčić e Kanako Tominaga (Delia), Hope Nelson e Martina Myskohlid (Maddalena), Madina Abildina (Modestina), Keisuke Onoda e Taiyo Abe (Antonio), e Dongjae Son e Enrico Basso (Zefirino/Gelsomino).

Per permettere a un pubblico ancora più vasto di assistere a queste esibizioni, entrambe le recite saranno trasmesse in streaming.

Saranno disponibili sui canali social ufficiali e sul sito web del Rossini Opera Festival. Un'attenzione particolare è riservata alla recita del 16 agosto, che sarà offerta in diretta streaming anche grazie alla collaborazione con OperaVision e Opera Europa Next Generation, un'iniziativa che rientra in un progetto co-finanziato dall'Unione Europea.

Il ruolo centrale del Rossini Opera Festival e dell'Accademia

Il Rossini Opera Festival, giunto alla sua 47ª edizione e in programma a Pesaro dall'11 al 23 agosto 2026, si conferma una delle manifestazioni liriche più prestigiose a livello internazionale. Il Festival è celebre per la sua dedizione alla valorizzazione dei giovani interpreti e per la promozione delle immortali opere di Gioachino Rossini.

In questo contesto, l'Accademia Rossiniana “Alberto Zedda” svolge un ruolo insostituibile nella formazione di nuovi talenti. Offre ai giovani artisti l'opportunità unica di debuttare su palcoscenici di grande risonanza, come quello del Teatro Rossini, e di partecipare a produzioni di prestigio internazionale. La riproposizione de 'Il viaggio a Reims', nella sua storica versione, sottolinea l'importanza di questo evento per la crescita professionale degli allievi dell'Accademia, consolidando il legame tra tradizione e innovazione nel panorama operistico.