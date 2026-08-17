Dal 21 agosto, il Lago Piccolo di Monticchio, a Rionero in Vulture, ospiterà per tre giorni "Il viaggio della Bramea", progetto artistico del regista lucano Giampiero Francese. Due spettacoli serali (ore 21.00 e 22.30) fonderanno arte, tecnologia e paesaggio in un'esperienza immersiva. Lago Piccolo, Abbazia di San Michele e il Vulture saranno centrali. Droni proietteranno immagini su flora e fauna locali; l'Abbazia di San Michele sarà illuminata da giochi di luce. Sull'acqua, danzatori si esibiranno su chiatte, creando un dialogo scenico tra luci, suoni e natura.

La Bramea, rara falena simbolo del Vulture, sarà protagonista di un racconto su biodiversità e storia locale. Il programma include iniziative per avvicinare adulti e bambini al patrimonio naturalistico, evidenziando la Bramea del Vulture, rarità biologica unica in Europa.

Il "Volo della Bramea": rilancio dei Laghi di Monticchio

I Laghi di Monticchio sono al centro di un progetto di riqualificazione e rilancio dell’Amministrazione comunale di Rionero in Vulture. Spicca il "Volo della Bramea (Sky Glider)", ispirato al volo della falena simbolo del Vulture. Questo ripercorre il tracciato della storica funivia Monticchio laghi – Monte Vulture (ferma dagli anni '80), riqualificando stazione di valle e primi piloni per una prospettiva panoramica.

Il "Volo della Bramea" fa parte del piano "Borgo Monticchio Bagni", finanziato dal PNRR. L'obiettivo è la rigenerazione e valorizzazione di un'area di valore storico, archeologico e paesaggistico-ambientale. Previsti nuova biglietteria, Museo della Funivia e trasformazione del primo pilone in terrazza panoramica. L'intento è promuovere la bellezza dei luoghi e invertire anni di incuria e abbandono, favorendo un turismo sostenibile ed esperienziale.

Biodiversità e patrimonio naturalistico

La Bramea del Vulture, fulcro di eventi e progetti, è una rarità biologica che rende i Laghi di Monticchio unici in Europa. Le iniziative mirano a sensibilizzare il pubblico sulla tutela della biodiversità e sulla ricchezza del patrimonio naturalistico locale. Spettacoli artistici, tecnologie e interventi strutturali rafforzano l'identità del territorio e creano nuove opportunità di fruizione sostenibile.