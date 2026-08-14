La 24esima edizione di Imaginaria, il Festival internazionale del cinema d'animazione d'autore, prende il via il 16 agosto a Conversano, in provincia di Bari. L'inaugurazione è marcata dal vernissage della mostra dedicata agli illustratori Jean Mallard e Clément Thoby. L'esposizione, allestita nella Pinacoteca Diocesana-chiesa di Santa Chiara, è frutto della collaborazione con la galleria Caracol e curata da Federico Cano Correa, configurandosi come uno degli appuntamenti centrali della giornata inaugurale.

Jean Mallard, ammiratore di Moebius e Miyazaki, ha perfezionato la sua formazione all'École des arts décoratifs di Parigi dal 2015, specializzandosi in fumetti, cinema d'animazione, serigrafia e incisione.

Le sue creazioni, realizzate con acquerello e guazzo, attingono ispirazione da pittori russi popolari, miniature indiane, stampe giapponesi e dal Douanier Henri Rousseau. Clément Thoby, con un passato da scenografo e direttore artistico in produzioni animate, si dedica ora all'illustrazione, plasmando paesaggi con matita colorata che riflettono i suoi viaggi, siano essi reali o frutto dell'immaginazione.

Eventi della giornata inaugurale: musica e animazione

La serata di apertura sarà arricchita dal concerto esclusivo per la Puglia della cantautrice e musicista milanese Gaia Banfi. Diplomata in canto jazz al conservatorio di Bologna, Banfi è descritta come un'artista che "costruisce un linguaggio personalissimo in cui pop, canzone d'autore ed elettronica si fondono in modo audace".

L'esibizione live, che avrà inizio alle 22:30, sarà accompagnata dai visual di Eduard Tampu e Federica Sorba di Nova media studio.

Il festival, ideato e promosso dall'Associazione Atalante, si estenderà dal 16 al 23 agosto, presentando un vasto panorama di 128 opere di animazione provenienti da 44 Paesi. Queste saranno suddivise in quattro distinte categorie di concorso: Main Competition, Graduation Short Film Competition, Music Video e Children Short Film Competition. I lavori, che spaziano tra corti, film e videoclip, sono stati realizzati con diverse tecniche miste, tra cui disegno tradizionale, stop motion, 2D e 3D, e saranno proposti al pubblico in lingua originale con sottotitoli in italiano, quasi tutte in anteprima regionale o nazionale.

Riconoscimenti e prospettive internazionali

Imaginaria si conferma un evento di rilievo internazionale, essendo partner della rete Fan - Festival Animation Network e godendo del supporto del Programma Media Creative Europe, del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Conversano. Un traguardo significativo è l'inclusione del festival, dallo scorso anno e per il triennio 2025/2027, nell'elenco dei festival qualificanti per gli Oscar. Questo significa che l'opera vincitrice della Main Competition avrà l'opportunità di concorrere per la cinquina nella categoria Best Animated Short Film alla 99esima edizione degli Academy Awards.

Tra gli ospiti d'onore di questa edizione spiccano le pluripremiate registe e animatrici britanniche Joanna Quinn e Suzie Templeton, a cui verrà conferito il Premio alla Carriera di Imaginaria.

Il ricco programma del festival include inoltre mostre aggiuntive, laboratori e attività dedicate ai bambini, letture animate, meetings, retrospettive e una serie di spettacoli musicali e teatrali. Un'importante novità è l'evento collaterale Mutosonoro, in programma dal 17 al 20 agosto, interamente dedicato al cinema muto e alle sue avanguardie, con quattro proiezioni di opere sperimentali provenienti da Italia, Francia, Giappone e Brasile.