Il Festival Internazionale del Cinema d’Animazione d’Autore Imaginaria giunge alla sua 24ª edizione, inaugurando i battenti a Conversano (Bari) il 16 agosto 2026 alle ore 18:00. L'evento di apertura si terrà nella suggestiva Pinacoteca Diocesana – Chiesa di Santa Chiara, con il vernissage della mostra dedicata ai talenti francesi Jean Mallard e Clément Thoby. L'esposizione, curata da Federico Cano Correa in collaborazione con la galleria Caracol, sarà impreziosita da un concerto esclusivo per la Puglia della cantautrice e musicista milanese Gaia Banfi, previsto per le 22:30, con un accompagnamento visivo curato da Eduard Tampu e Federica Sorba di Nova Media Studio.

La mostra offre un'opportunità unica per scoprire due figure emergenti nel panorama dell'illustrazione contemporanea. Clément Thoby, con un passato da scenografo e direttore artistico nel cinema d'animazione, si dedica oggi alla creazione di paesaggi evocativi, sospesi tra realtà e immaginazione, realizzati con la sua distintiva matita colorata. Jean Mallard, formatosi all’École des arts décoratifs di Parigi in fumetto, animazione, serigrafia e incisione, incanta con mondi infiniti e coloratissimi. Il suo stile, che predilige acquerello e guazzo, attinge a piene mani dall'estetica di pittori russi, miniature indiane, stampe giapponesi e dal Douanier Rousseau, rivelando influenze significative da maestri come Moebius e Miyazaki.

Il programma del Festival Imaginaria: arte, musica e territorio

L'esposizione delle opere di Mallard e Thoby sarà visitabile gratuitamente dal 16 al 23 agosto 2026 presso la Pinacoteca Diocesana – Chiesa di Santa Chiara, offrendo al pubblico la possibilità di immergersi nelle loro suggestioni visive e di acquistare stampe e pezzi unici. Questa iniziativa si inserisce nel ricco cartellone di Imaginaria, il festival promosso dall’associazione Atalante aps e diretto da Luigi Iovane, riconosciuto a livello europeo come punto di riferimento per le arti visive e il cinema d’animazione.

Oltre alla mostra internazionale, il festival propone una vasta gamma di attività per tutte le età. Tra queste, spiccano le proiezioni cinematografiche presso il Chiostro di San Benedetto e i laboratori creativi dedicati ai più piccoli, organizzati nel Giardino dei Limoni.

Mentre l'accesso alle mostre e agli incontri con gli autori è libero, i dettagli per le proiezioni e l'acquisto dei biglietti sono disponibili sul sito ufficiale del festival.

La serata inaugurale vedrà protagonista anche la musica dal vivo di Gaia Banfi, artista diplomata in canto jazz al Conservatorio di Bologna. La sua performance, che fonde audacemente pop, canzone d’autore ed elettronica, creerà un'esperienza sinestetica grazie all'accompagnamento visivo curato da Nova Media Studio. Questo intreccio tra performance musicale e arti visive sottolinea la vocazione multidisciplinare del festival.

L'omaggio all'arte francese di Clément Thoby e Jean Mallard non solo arricchisce il panorama culturale di Imaginaria, ma promuove anche un dialogo fecondo con la storia artistica e architettonica di Conversano.

La mostra testimonia la crescente attrattiva della città nei contesti internazionali delle arti visive, con artisti che portano un'esperienza maturata tra cinema d'animazione e illustrazione. Il festival valorizza inoltre le eccellenze locali, come i premi unici realizzati a mano dall'artista polignanese Peppino Campanella, rafforzando il legame tra la promozione artistica internazionale e le tradizioni territoriali pugliesi. Imaginaria si conferma così un appuntamento imperdibile per chi desidera esplorare l'intersezione tra cinema, arte figurativa, musica e artigianato.