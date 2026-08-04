L'ex carcere 1904 di Cittanova, nel cuore della Piana di Gioia Tauro (Reggio Calabria), è stato trasformato in un vibrante hub culturale grazie all'iniziativa dell'attore Walter Cordopatri. Originario di Rizziconi, Cordopatri ha fondato e dirige la Scuola di Recitazione della Calabria (SRC) all'interno dell'antico edificio. Nata quasi dieci anni fa e attiva da alcuni anni nella sede storica, la scuola è oggi un punto di riferimento per la formazione attoriale nel Sud Italia. Cordopatri ha spiegato che il progetto nasce dall'esigenza di «colmare un vuoto, restituendo al territorio uno spazio che altri avevano dovuto cercare altrove», motivato dalla sua stessa esperienza formativa a Roma.

L'edificio del 1904 si è imposto come sede naturale, simboleggiando una radicale inversione della sua funzione originaria: da luogo di reclusione a spazio di libertà e creatività. Le antiche celle sono state riconvertite in aule di recitazione, mentre l'ex ora d'aria ospita ora un teatro da cento posti. È stata inoltre realizzata una moderna sala doppiaggio. «Il nostro obiettivo è continuare a crescere», ha dichiarato Cordopatri. In vista del suo decimo anniversario, la SRC ha annunciato nuove audizioni: la selezione online si terrà dall'1 agosto al 30 settembre, mentre le audizioni in presenza si svolgeranno ogni venerdì e sabato di settembre e ottobre, direttamente nella sede dell'ex carcere.

L'offerta formativa e le collaborazioni internazionali

La Scuola di Recitazione della Calabria offre un triennio accademico che include oltre quaranta discipline, dalla recitazione teatrale e cinematografica alla dizione, dal doppiaggio alla scherma e alla regia, con laboratori anche per i più piccoli. L'offerta è rivolta a studenti calabresi, del Sud Italia e oltre, con l'obiettivo di una formazione completa che ponga al centro sia l'attore che la persona. La SRC vanta importanti collaborazioni con istituzioni culturali di rilievo nazionale e internazionale, tra cui il Giffoni Film Festival, Pixar, Disney, l'Università Karpenko-Kary di Kiev e Artez di Amsterdam.

Tra le attività recenti spicca una masterclass intensiva di cinque giorni, per un totale di quaranta ore, tenuta da Danio Manfredini, figura autorevole del teatro contemporaneo italiano.

La SRC promuove anche progetti sociali e percorsi inclusivi per studenti a partire dai tre anni. Molti ex allievi hanno già ottenuto ruoli in produzioni internazionali, come «Omen – L’origine del presagio» di 20th Century Studios, e in produzioni televisive Rai. A partire dal 2026, la scuola gestisce anche Villa Repaci a Palmi, storica dimora dello scrittore Leonida Repaci, ampliando così il suo impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale.

L'ex carcere: da reclusione a libertà creativa

Edificato nel 1904, l'ex carcere di Cittanova è un esempio significativo di recupero architettonico a fini culturali. Situato ai piedi dell'Aspromonte, l'edificio, grazie anche al supporto dell'Amministrazione comunale di Cittanova, è stato completamente riqualificato per ospitare una scuola di alta formazione.

La riconversione degli spazi è stata profonda: le celle sono diventate sale di recitazione, danza, doppiaggio e lettura, mentre l'ex ora d'aria è ora un teatro da cento posti. Questa trasformazione simboleggia un passaggio radicale dalla privazione alla libertà creativa.

Dopo quasi dieci anni di attività, la SRC si afferma come un hub culturale in costante crescita, con un corpo docenti d'avanguardia proveniente da tutta Italia e dall'estero. La sede di Cittanova, oltre al proprio teatro, collabora attivamente con il teatro comunale (oltre quattrocento posti) e la villa comunale, dimostrando come la riqualificazione di edifici storici possa generare un notevole valore sociale e culturale, rafforzando il senso di appartenenza e il riscatto del territorio.