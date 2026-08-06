Isabella Rossellini ha ricevuto il prestigioso Excellence Award dal Locarno Film Festival. Un riconoscimento che celebra una carriera multiforme, segnata da successi e da un inizio difficile. L’attrice ha raccontato di essere stata "stroncata" dalla critica al suo primo ruolo cinematografico, scegliendo poi la moda per ritrovare fiducia in sé stessa.

La sua passione per gli animali è nata nell'infanzia. “Da bambina la prima passione sono stati gli animali: raccoglievo sempre cani per strada e papà mi diceva 'basta portano le pulci'”, ha ricordato Rossellini.

Il padre, Roberto Rossellini, le diede un libro di Konrad Lorenz, alimentando il suo interesse per l'etologia. Non essendoci percorsi universitari specifici in Italia, si avvicinò alla moda, seguendo le orme di Marcella De Marchis, prima moglie del padre e costumista.

Il sogno accademico si è concretizzato in età adulta: a cinquantacinque anni, Isabella Rossellini ha conseguito la laurea in etologia. Oggi gestisce una grande fattoria, allevando animali e producendo lana dalle sue pecore, come mostrato al pubblico del festival.

Gli esordi nel cinema e la svolta nella moda

L'ingresso di Rossellini nel cinema fu influenzato dai consigli della madre, Ingrid Bergman. Fu lei a spingerla ad accettare il ruolo ne 'Il prato' dei fratelli Taviani, incoraggiandola a non temere i giudizi.

L'esperienza si rivelò traumatica: “La critica mi ha ammazzato e io per cinque anni non ho fatto l'attrice, ero traumatizzata, il film non l'ho mai rivisto”, ha confessato. Dopo questa battuta d'arresto, si dedicò al giornalismo, lavorando come assistente di Gianni Minà e realizzando servizi comici per Renzo Arbore, con Roberto Benigni.

La moda rappresentò un riscatto. Lavorando con il fotografo Richard Avedon, Rossellini apparve su nove copertine, un'esperienza che le permise di “essere accettata nel mondo della moda”, ritrovando sicurezza. Avedon paragonò le modelle alle star del cinema muto. Questa ritrovata fiducia la portò a riavvicinarsi alla recitazione, accettando ruoli in film come 'White Nights' di Taylor Hackford e, in particolare, 'Blue Velvet' di David Lynch.

L'incontro con David Lynch avvenne fortuitamente in un ristorante. Dopo alcune conversazioni, Lynch le propose il ruolo di Dorothy in 'Blue Velvet'. Per questo personaggio, Rossellini curò personalmente trucco e parrucca, scegliendo di rappresentare una donna che cercava di nascondere il suo stato di donna abusata.

Progetti attuali e la filosofia artistica

Oggi, Isabella Rossellini è attivamente impegnata nella realizzazione di cortometraggi dedicati agli animali. Tra le sue serie più note figurano 'Mammas', 'Green Porno' e 'Seduce Me'. Ha annunciato una nuova serie di film brevi, 'The survival of friendshipness', che esplora l'evoluzione degli animali domestici e la loro capacità di stringere legami con gli esseri umani.

Un ruolo cruciale nell'avvio di questi progetti lo ha avuto Robert Redford, che la incoraggiò a produrre video brevi per il suo canale Sundance, ben prima dell'avvento di YouTube, dicendole: “Coraggio lo puoi fare”.

Nella scelta dei suoi ruoli, Rossellini privilegia il regista. “La prima cosa certo sono i copioni ma alla fine sono solo indicazioni: per me importante è chi è il regista”, ha affermato, sottolineando la fondamentale visione del cineasta. Questo approccio ha contribuito a definire una carriera unica e profondamente personale.

Un percorso eclettico tra arte e scienza

Figlia di due leggende del cinema, Ingrid Bergman e Roberto Rossellini, Isabella ha saputo forgiare un profilo professionale poliedrico e originale.

La sua carriera si è sviluppata attraverso tappe diverse: dagli esordi complessi nel cinema alla notorietà internazionale come modella, dalle esperienze nel giornalismo all'impegno nella divulgazione scientifica. Il suo contributo più recente si concentra sulla sensibilizzazione riguardo ai comportamenti animali, unendo le sue competenze accademiche in etologia con le doti comunicative affinate sui set cinematografici e le passerelle. La sua storia professionale è esempio di come le passioni personali possano guidare un percorso artistico e scientifico di successo, culminato nel riconoscimento del Locarno Film Festival.