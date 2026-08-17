Il Molise si prepara a celebrare le proprie radici storiche con un evento significativo: sabato 22 agosto, a partire dalle ore 19, il suggestivo Castello Monforte di Campobasso ospiterà la prima edizione di ‘Nel nome del Molise’. Questa iniziativa rappresenta la Giornata regionale in memoria di Rodolfo de Moulins, un omaggio al conte normanno la cui figura è riconosciuta come una radice fondamentale della storia molisana.

L’evento, promosso dal Consiglio regionale del Molise, è stato istituito ufficialmente con una legge regionale. L’approvazione è avvenuta durante la seduta del 24 marzo 2026 del Consiglio, su proposta del consigliere Quintino Pallante, con quattro astensioni.

Questa normativa segna un passo importante nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale della regione.

La figura di Rodolfo de Moulins e l'origine del nome Molise

La Giornata regionale, che si rinnoverà ogni anno il 22 agosto, ha l'obiettivo primario di promuovere approfonditi studi e ricerche, rievocazioni storiche dettagliate e innovativi progetti didattici focalizzati sulla ricca storia medievale del Molise. Al centro di questa celebrazione vi è Rodolfo de Moulins, una figura cardine che nel 1053, l'anno della celebre battaglia di Civitate, assunse il titolo di conte di Bojano. La sua contea, in un periodo storico di grandi mutamenti, si espanse rapidamente, arrivando a coprire una parte significativa del territorio che oggi conosciamo come Molise.

È proprio dal nome della sua illustre casata, attestata nelle fonti latine come de Molinis o de Molisio, che trae origine l'appellativo stesso della regione. Questo legame etimologico sottolinea l'importanza storica e identitaria del conte normanno per l'intera comunità molisana, rendendolo un simbolo delle origini territoriali.

Un programma ricco per la valorizzazione culturale e didattica

La legge regionale che ha istituito la Giornata prevede un programma articolato e ambizioso, volto a valorizzare la figura di Rodolfo de Moulins e la storia medievale del Molise. Tra le attività principali figurano la promozione di studi e ricerche specifiche, l'organizzazione di rievocazioni storiche che riportino in vita gli eventi legati al conte normanno e lo sviluppo di progetti didattici innovativi, pensati appositamente per coinvolgere gli studenti del territorio.

Il calendario delle iniziative includerà inoltre la creazione di collaborazioni strategiche tra diversi attori: enti di rievocazione, istituzioni culturali, università, scuole di ogni ordine e grado, enti turistici e le comunità locali. Saranno organizzati convegni, dibattiti aperti, eventi culturali di vario genere, seminari specialistici, workshop tematici e attività laboratoriali, tutti finalizzati a diffondere la conoscenza e l'apprezzamento per la storia molisana.

Un ulteriore elemento innovativo è la previsione della nomina di un Tutor Volontario. Questa figura, che opererà a titolo gratuito per un mandato di cinque anni, avrà il compito cruciale di coordinare l'ampio ventaglio di attività, supervisionare la realizzazione dei progetti didattici e favorire una profonda integrazione delle scuole del territorio nelle celebrazioni e nelle iniziative culturali.

Con questa prima edizione, prende il via una celebrazione destinata a diventare un appuntamento fisso, con l'intento di rafforzare la memoria storica e l'identità culturale del Molise. L'obiettivo è coinvolgere attivamente sia la popolazione locale, stimolando un senso di appartenenza e conoscenza delle proprie origini, sia i numerosi visitatori e turisti interessati ad approfondire la storia affascinante e le tradizioni di questa regione.