L’Italia Green Film Festival inaugura la sua prima Summer Edition, scegliendo la suggestiva località di Carloforte, sull’Isola di San Pietro, come sede principale della manifestazione. Dopo aver ospitato le precedenti edizioni nei principali luoghi istituzionali della Capitale, il festival si sposta in Sardegna per tre intense giornate, dal 6 all’8 agosto, interamente dedicate al cinema, alla sostenibilità e ai temi sociali. Un programma ricco e variegato promette proiezioni, incontri, mostre e spettacoli, offrendo un’importante occasione per sensibilizzare il pubblico sui cruciali temi dell’ambiente e della cultura attraverso il potente linguaggio cinematografico e artistico.

Un programma tra arte, ambiente e dialogo

La scelta di Carloforte non è casuale: come evidenziato dalla direttrice esecutiva Silvia Armeni, l’isola vanta una riconosciuta vocazione alla tutela della biodiversità e alla sostenibilità. Il fondatore e direttore artistico, Pierre Marchionne, sottolinea inoltre come questa location, lontana dai grandi circuiti mondani, favorisca una profonda riflessione sul rapporto intrinseco tra uomo, natura e cultura. Il festival propone un’offerta culturale diversificata, che include la mostra fotografica ‘Attraverso i nostri occhi’ di Alessandra Cossu, sostenuta dall’attrice Caterina Murino, e i ‘Green Talk’ con la maestra del bisso Chiara Vigo e il biologo marino Piero Addis.

Il calendario prevede anche la presentazione della serie ‘Sardinia Green Trip’ e le proiezioni dei film ‘Milarepa’ di Louis Nero e ‘La terra delle donne’ di Marisa Vallone, entrambi realizzati in Sardegna e già insigniti di premi nelle edizioni precedenti.

Premi, laboratori e gala conclusivo

L’evento include una serie di attività coinvolgenti, dai laboratori di ‘EcoArte’ pensati per i bambini, a spettacoli di musica e danza. Il festival culminerà con il gala finale ‘Return to Human - L’Arte che sostiene la Vita’, condotto da Anthony Peth, che sarà anche un’occasione per una raccolta fondi destinata alla Croce Azzurra di Carloforte. Durante la manifestazione, saranno conferiti prestigiosi riconoscimenti a personalità che si sono distinte nel loro campo, tra cui il divulgatore scientifico Roberto Giacobbo, la conduttrice televisiva Tessa Gelisio per il suo impegno ambientale e l’attore Hal Yamanouchi, che riceverà il Premio alla Carriera.

Saranno inoltre premiate alcune eccellenze artistiche della Sardegna, come Jacopo Cullin, Gianluca Medas, Paolo Lubinu e Sabina Zicconi. L’iniziativa è resa possibile grazie al contributo del Comune e della Pro Loco di Carloforte, e gode del patrocinio della Regione Sardegna, della Provincia del Sulcis Iglesiente, del WWF e di numerosi enti e associazioni del territorio.

Il festival tra Roma e le tappe estive

L’Italia Green Film Festival ribadisce la sua natura internazionale e il suo profondo impegno sui temi dell’ambiente, della società e dei diritti civili. Dopo la fase romana, che si è svolta tra aprile e maggio con eventi istituzionali e attività dedicate alle scuole, il festival prosegue il suo percorso con le attese tappe estive a Cassino e, appunto, a Carloforte.

Questa estensione geografica mira ad ampliare ulteriormente il coinvolgimento di scuole, autori e istituzioni culturali. Il tema centrale ‘Return to Human’ continua a guidare l’intero programma, promuovendo attivamente il dialogo tra il cinema, la coscienza ambientale e la formazione della persona, in un’ottica di un nuovo umanesimo.