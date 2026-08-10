James Cameron ha espresso l'intenzione di chiudere il suo coinvolgimento diretto nell’universo di Avatar. Durante il conferimento del Governor General’s Prize in Canada, ha dichiarato di voler "guardare ad altre storie" e che il suo tempo per la saga fantascientifica potrebbe volgere al termine.

Ha diretto i tre colossal del franchise, l'ultimo, "Avatar – Fuoco e cenere" (Avatar: Fire and Ash), uscito lo scorso anno. Nonostante questa riflessione, due ulteriori film sono già annunciati, con uscite previste nel 2029 e 2031, confermando la prosecuzione della saga.

La riflessione di Cameron sul futuro

Il regista ha espresso apertamente i suoi dubbi sul futuro della sua carriera: "È questa la questione del momento per me. C’è stato uno slancio continuo nell’universo di Avatar per 21 anni, perché abbiamo iniziato nel 2005. È stato un percorso praticamente ininterrotto. Ora sto osservando il panorama e mi chiedo: ‘Quali sono le altre storie che voglio raccontare? Quante di queste devo dirigere personalmente e quante invece limitarmi a scrivere o produrre insieme ad altri registi?’".

Il cineasta ha aggiunto di stare valutando ogni nuovo progetto con un criterio preciso: "in che modo migliorerà la nostra condizione? Come renderà il mondo migliore per i nostri figli?".

Cameron ha sottolineato di non aver ancora preso una decisione definitiva, definendo la fase attuale come "di transizione". Ha descritto questo periodo come quello in cui sta progettando "quello che considero l’ultimo atto della mia carriera", pur non sapendo se durerà "un anno oppure vent’anni".

Il futuro della saga di Avatar oltre la regia

Sebbene Cameron, che si avvicina ai 72 anni, lasci intendere un crescente distacco dal controllo creativo diretto, la saga di Avatar non si fermerà con il terzo episodio. I due nuovi film, il quarto e il quinto capitolo della serie, sono già inseriti nel calendario ufficiale dei 20th Century Studios. L’eventuale addio del regista al timone creativo non implica, quindi, la conclusione definitiva dell’universo di Pandora, dato il consolidato interesse del pubblico e l’investimento dello studio nel proseguimento della narrazione.

La riflessione del regista innovatore avviene in un momento in cui la saga di Avatar ha già profondamente segnato la storia recente del cinema internazionale, grazie all’uso pionieristico di tecnologie digitali avanzate e all’esplorazione di tematiche centrali come l’ambiente e le nuove società.

Una carriera tra innovazione e nuovi orizzonti

Noto per aver rivoluzionato il blockbuster con "Titanic" e il primo "Avatar" (2009), Cameron ha dedicato oltre vent’anni alla saga, coinvolgendo grandi équipe per effetti visivi e performance capture. Oltre alla regia, ha spesso ricoperto i ruoli di produttore e sceneggiatore, mostrando l'intenzione di espandere la narrazione oltre la sua direzione.

Nel suo discorso, Cameron ha manifestato il desiderio di dedicarsi a progetti in cui crede profondamente e che, nelle sue intenzioni, possano avere un impatto positivo sulla società futura.

Il suo sguardo alle "altre storie" suggerisce un’attenzione crescente verso tematiche più ampie e un approccio alla produzione più condiviso con altri cineasti. Questa fase di transizione rappresenta un momento cruciale non solo per la sua carriera, ma anche per le prospettive della fantascienza cinematografica contemporanea.