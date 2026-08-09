Il regista e produttore statunitense James Gray è stato protagonista al Festival di Locarno con la presentazione del suo nuovo film, 'Paper Tiger', e il conferimento del prestigioso Pardo alla carriera. L'opera, che riconferma l'attenzione di Gray per i rapporti familiari complessi e le dinamiche dell'ambizione, è stata illustrata ai giornalisti dal regista stesso, che ha condiviso il significato personale e le influenze dietro la sua realizzazione. Ambientato nell'America della middle class, 'Paper Tiger' narra la storia dei fratelli Gary (interpretato da Adam Driver) e Irwin (Miles Teller), insieme a Hester (Scarlett Johansson), esplorando il prezzo dell'ambizione e le sue profonde conseguenze sui legami familiari.

Gray ha enfatizzato il carattere profondamente autobiografico del lungometraggio, affermando: “Sul muro di un museo ho letto che la storia e il mito iniziano sempre nel microcosmo personale: io cerco di fare film personali anche perché nel bene e nel male come persona sono unico e quella che drammatizzo è la mia esperienza”. Questa ispirazione si intreccia con richiami al mito greco, come evidenziato nel film attraverso versi tratti dall'Agamennone di Eschilo: “Che ci sia una ricchezza senza lacrime, che ce ne sia abbastanza affinchè l'uomo saggio non ne desideri di più”. Il regista ha inoltre espresso gratitudine per la collaborazione con il cast, sottolineando l'ottima atmosfera sul set e la dedizione degli attori.

Mito personale e dramma familiare in "Paper Tiger"

Con 'Paper Tiger', Gray ritorna a esplorare temi a lui cari, focalizzandosi sulle ripercussioni dell'ambizione e sul contesto sociale dei personaggi. La narrazione è intrisa di richiami autobiografici: il regista ha integrato nella storia elementi della propria infanzia, pur astenendosi dal formulare giudizi sul comportamento del padre dei protagonisti. Ha spiegato: “Nell’86 non si conosceva la mafia russa, all’epoca qualcuno come mio padre non ne avrebbe avuto la consapevolezza, noi figli eravamo insolenti con lui: non condanno nessuno, il dramma è un po’ nel destino come nel mito greco”.

Il film, che vanta tra i suoi produttori Rodrigo Teixeira e Raffaella Leone, figlia del celebre Sergio Leone, offre una riflessione sul cinema come estensione del sogno umano.

Gray ha descritto il cinema come “la cosa che abbiamo più vicino al sogno, solo in misura molto maggiore di quel poco che sogniamo ogni notte”, evidenziando la sua rapida evoluzione rispetto ad altre forme d'arte come la pittura, che ha impiegato secoli per sviluppare la prospettiva.

Locarno Film Festival: palcoscenico per il cinema d'autore

Il Locarno Film Festival, rinomato per la sua dedizione al cinema d'autore, si è rivelato il palcoscenico ideale per la presentazione di un'opera come 'Paper Tiger'. L'omaggio a Gray con il Pardo alla carriera sottolinea l'importanza del suo contributo al panorama cinematografico contemporaneo. Il festival svizzero, fondato nel 1946, è un punto di riferimento internazionale per produzioni indipendenti e autoriali, accogliendo ogni anno figure di spicco del settore.

La presenza di attori di calibro internazionale come Adam Driver, Miles Teller e Scarlett Johansson amplifica la portata globale del film, mentre la partecipazione di Raffaella Leone alla produzione evidenzia un significativo legame tra diverse generazioni e scuole cinematografiche. La scelta di Locarno come piattaforma di lancio permette al regista di raggiungere un pubblico vasto e competente, pronto a confrontarsi con narrazioni dalla forte impronta personale e con profonde riflessioni sul rapporto tra individuo, storia e mito. Il riconoscimento a Gray si inserisce pienamente nella tradizione del festival di premiare carriere che hanno lasciato un'impronta indelebile nel linguaggio del cinema contemporaneo.