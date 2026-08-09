Il nuovo lungometraggio di Jordan River, intitolato 'Aeternum', si preannuncia come un’opera cinematografica che esplora temi di grande attualità. Al centro della narrazione vi sono un’intelligenza artificiale capace di modulare le emozioni umane e un antico manoscritto che attraversa i secoli. L’annuncio ufficiale della sua realizzazione è stato dato in occasione della sezione Industry della 79ª edizione del Festival del Cinema di Locarno, con la produzione affidata a Delta Star Pictures. Attualmente in fase di sviluppo e pre-produzione, il film avvierà le sue lavorazioni principali nel corso del 2027.

Il regista italiano Jordan River, riconosciuto per il suo approccio internazionale, affronta in 'Aeternum' una riflessione profonda sulle implicazioni di una società futura. In questo scenario, un avanzato sistema di intelligenza artificiale cerca di controllare e influenzare la sensibilità e il libero arbitrio degli individui. Ambientato in un prossimo futuro, il film combina elementi di fantascienza con un’indagine etica, arricchita da una tensione narrativa che ripercorre a ritroso i 'Giorni della Creazione'.

Un importante riconoscimento per il progetto è arrivato dal Berlin International Screenwriting Festival, dove la sceneggiatura di 'Aeternum' ha vinto il premio per la Miglior Sceneggiatura.

Il cast internazionale, ancora in via di definizione, sottolinea la vocazione globale dell'opera. Tra gli attori italiani confermati figurano Sebastiano Somma e Denise Tantucci. Un ruolo di spicco sarà interpretato dall'attore di origini giapponesi Hal Yamanouchi, noto per le sue partecipazioni in film come 'Wolverine - L’immortale', 'The Life Aquatic with Steve Zissou' e 'Push'. Sono inoltre in corso trattative con l’attore britannico Bruce Payne, conosciuto per 'Passenger 57', 'Dungeons & Dragons' e 'Highlander: Endgame'.

Collaborazioni artistiche e contesto produttivo

Per la colonna sonora di 'Aeternum', Jordan River ha scelto nuovamente il compositore Michele Josia, già vincitore di un Emmy Award.

Josia, che ha già collaborato con il regista per 'Joachim and the Apocalypse', conferma così la continuità artistica e il successo del loro sodalizio. Il nuovo film si inserisce nel percorso intrapreso da River con il suo precedente lavoro, 'Joachim and the Apocalypse' (2024), che ha ottenuto importanti riconoscimenti e candidature a livello internazionale, inclusa la selezione per gli Academy Awards 2025.

L’ambizione di un progetto come 'Aeternum' risiede nella sua capacità di connettere le tecnologie contemporanee con interrogativi sociali e una narrazione cinematografica avvincente. Il film offre al pubblico uno sguardo sulle possibili evoluzioni dell’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle dinamiche emotive umane.

Il percorso cinematografico di Jordan River

Jordan River si è affermato negli ultimi anni per la sua abilità nel fondere temi contemporanei con una prospettiva narrativa di respiro internazionale. 'Joachim and the Apocalypse' ha rappresentato un momento significativo nella sua carriera, consolidando collaborazioni con artisti e professionisti a livello globale. La scelta di un cast internazionale e di collaboratori come Michele Josia evidenzia una strategia produttiva orientata a un pubblico vasto e diversificato.