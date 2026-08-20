Il Jova Summer Party, l'attesissimo concerto di Jovanotti originariamente previsto a Barletta il 17 agosto e successivamente annullato, ha trovato una nuova data e sede: l'8 settembre a Bari. L'evento si terrà presso la darsena Marisabella, all'interno dell'area portuale. La società organizzatrice Trident ha ufficializzato la riprogrammazione, confermando che i biglietti già acquistati per la tappa di Barletta restano validi per il nuovo appuntamento barese. Questa soluzione garantisce la continuità dell'unica tappa pugliese del tour estivo, offrendo ai fan una chiara alternativa dopo l'imprevisto.

La cancellazione a Barletta è stata una misura obbligata, scaturita dai sopralluoghi congiunti di Arpa e Asl. Questi avevano rivelato la presenza di frammenti di amianto nell'area dell'ex Cartiera, rendendola inidonea. La gravità della situazione ha indotto la Guardia di Finanza a sigillare la zona, avviando un sequestro nell'ambito di un'inchiesta per disastro ambientale. La produzione ha quindi dovuto individuare con urgenza una sede alternativa che assicurasse la piena sicurezza degli spettatori.

La scelta della darsena Marisabella nel porto di Bari è stata il risultato di approfondite verifiche tecniche con le autorità competenti, volte ad accertare l'idoneità e la sicurezza dell'area. La location è stata ritenuta idonea ad accogliere gli oltre 30.000 spettatori attesi, distribuiti tra il terminal portuale e la fine del lungomare Vittorio Veneto.

La riprogrammazione è avvenuta in tempi rapidissimi, un successo reso possibile anche grazie alla totale disponibilità e all'assistenza dell'Autorità di sistema portuale del mar Adriatico meridionale, come evidenziato da Trident.

Biglietti validi e procedure di rimborso

Per tutti i possessori di biglietti per la data di Barletta, si conferma la loro validità automatica per il concerto dell'8 settembre a Bari. Non sarà necessario effettuare alcun cambio o procedura aggiuntiva. Coloro che desiderano il rimborso, avendo acquistato online o presso i punti vendita autorizzati, potranno richiederlo direttamente sulle piattaforme di riferimento: Ticketone, Ticketmaster e Ciaotickets. Le richieste saranno accettate dalle ore 16:00 del 20 agosto e fino alle ore 23:59 del 3 settembre. Si raccomanda di consultare le istruzioni specifiche su ciascuna piattaforma.