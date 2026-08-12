Il concerto di Jovanotti, atteso per il 17 agosto nell’area dell’ex cartiera di Barletta, si trova a serio rischio. La commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, riunitasi in Prefettura il 12 agosto, ha preso atto della dichiarata inidoneità dell’area. Tale decisione si basa sui rilievi formali presentati dalla Asl Bat, a seguito degli esiti dei campionamenti eseguiti dall’Arpa Puglia, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, che hanno evidenziato problematiche di sicurezza ambientale.

L’esito della riunione della commissione sarà ora sottoposto alla valutazione del Suap, lo Sportello unico per le attività produttive del Comune di Barletta, al quale spetterà la decisione finale sullo svolgimento dell’evento musicale.

Nel pomeriggio dello stesso giorno, la Trident, società organizzatrice del concerto, ha annunciato una conferenza stampa via Zoom per fornire chiarimenti. Un ulteriore incontro con la stampa è previsto per la mattina seguente presso il Comune di Barletta, a testimonianza della rilevanza istituzionale della vicenda.

La scelta dell’area dell’ex cartiera, sebbene considerata strategica per la sua capacità di accogliere un vasto pubblico, è ora sotto rigorosa verifica per la sua conformità alle normative sulla sicurezza ambientale e sulla salute pubblica.

Le ragioni dell'inidoneità e i controlli istituzionali

L’allerta sulla sicurezza dell’area scaturisce direttamente dal parere richiesto dalla commissione di vigilanza alla Asl, in linea con le procedure per l’utilizzo di spazi pubblici destinati a grandi eventi.

I recenti campionamenti condotti dall’Arpa Puglia nell’area dell’ex cartiera hanno rivelato parametri ritenuti non idonei per ospitare un concerto di tale portata. Le criticità riscontrate riguardano possibili contaminazioni del terreno, che hanno richiesto un approfondimento tecnico da parte delle autorità sanitarie e ambientali locali.

Mentre si attende la decisione definitiva del Suap, gli organizzatori mantengono un dialogo costante con le autorità competenti. La gestione mediatica della situazione è caratterizzata da una notevole trasparenza, evidenziata dalla doppia convocazione di conferenze stampa, sia da parte di Trident sia degli enti pubblici. Questa vicenda sottolinea il ruolo cruciale degli enti preposti, come Asl e Arpa, nel garantire la sicurezza degli spettatori e il rispetto delle normative vigenti.

L'ex cartiera: contesto storico e questioni ambientali

L’area dell’ex cartiera di Barletta è da tempo oggetto di dibattito pubblico, in particolare per la sua vocazione a ospitare eventi di grande affluenza. Storicamente un sito industriale legato alla produzione cartaria, la zona è stata progressivamente riconvertita in un polo per manifestazioni culturali e musicali. Questa trasformazione non è stata esente da polemiche, proprio a causa della sua storia industriale e delle connesse questioni di sicurezza ambientale.

L’attuale attenzione sulle condizioni del terreno ripropone un tema già affrontato in passato: anche in precedenti occasioni, la necessità di assicurare l’idoneità sanitaria e ambientale ha richiesto l’intervento di esperti e valutazioni approfondite da parte della Asl e verifiche periodiche dell’Arpa Puglia.

Sebbene il sito abbia ospitato numerosi eventi negli ultimi anni, la gestione attuale mira a garantire la massima sicurezza, coinvolgendo tutte le istituzioni competenti. Il dibattito in corso evidenzia la complessità di conciliare la valorizzazione culturale di un’area con l’inderogabile esigenza di tutela della salute pubblica, un aspetto che si ripresenta ad ogni nuova programmazione di eventi nell’ex cartiera di Barletta.