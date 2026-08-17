Il 17 agosto 2026, l'artista Jovanotti ha fatto tappa a Matera con il suo "Jovagiro", regalando una piacevole sorpresa a residenti e turisti nella suggestiva Città dei Sassi. Per il celebre cantautore, si è trattato di un ritorno in Basilicata, dopo il concerto tenuto a Matera nel lontano 1993. L'arrivo di Jovanotti è stato accolto con grande entusiasmo da numerosi fan e bambini.

La visita del "Jovagiro" nella capitale europea della cultura ha incluso momenti significativi. L'artista ha esplorato la storica cisterna del Palombaro Lungo, un sito di grande interesse situato sotto uno dei luoghi più emblematici di Matera.

Successivamente, ha fatto una sosta presso l'Open Space dell'Agenzia di Promozione Territoriale (APT) della Basilicata, ubicato nella centrale piazza Vittorio Veneto. Questi incontri hanno permesso a Jovanotti di immergersi nelle peculiarità del territorio lucano.

Il "Jovagiro" tra i Sassi e il percorso

La carovana di Jovanotti, impegnata nel suo tour su due ruote, è stata intercettata e invitata a fermarsi a Matera dall'APT della Basilicata. La direttrice dell'Agenzia, Margherita Sarli, ha sottolineato l'importanza di tale iniziativa, affermando che "La Basilicata è terra di connessione ed il racconto della nostra terra passa anche da iniziative come questa". Affacciandosi sui Sassi, Jovanotti, alla domanda su quale canzone avrebbe dedicato a Matera, ha risposto senza esitazione: "Bella".

Il percorso del "Jovagiro" ha toccato diversi punti di interesse della regione. La carovana ha attraversato il Parco della Murgia Materana, un'area di straordinaria bellezza paesaggistica e storica, passando anche da Castel del Monte. Proveniente da Altamura, il viaggio di Jovanotti prosegue ora alla volta di Catanzaro, dove lo attende la prossima tappa del più ampio tour estivo, il "Jova Summer Party". Questo viaggio in bicicletta, dopo un riposo forzato nella tappa di Barletta, conferma la natura itinerante e coinvolgente del progetto artistico.

Il "Jova Summer Party" e le prossime date

Il "Jova Summer Party" si configura come una serie di eventi itineranti che vedono Jovanotti protagonista in diverse località italiane, promuovendo non solo la sua musica ma anche la valorizzazione dei territori ospitanti.

Tra le tappe future già annunciate, figura quella di Montesilvano, in Abruzzo, prevista per l'agosto 2026. Questa data segna un atteso ritorno per l'artista nella città abruzzese, a sei anni di distanza dall'ultima, memorabile esibizione che aveva infiammato il lungomare locale.

La presenza di Jovanotti a Matera ha rappresentato un momento di grande risonanza e partecipazione, rafforzando ulteriormente il legame tra l'artista e la regione Basilicata. Il viaggio in bicicletta e le tappe nei luoghi simbolo della cultura e della natura lucana sono stati accolti con notevole entusiasmo sia dalla comunità locale che dai numerosi visitatori presenti, trasformando l'evento in un'occasione di festa e promozione territoriale.