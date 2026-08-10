Jovanotti, all'anagrafe Lorenzo Cherubini, ha onorato la sua promessa all'Aquila, giungendo nella città abruzzese la mattina del 10 agosto 2026 insieme al gruppo del suo 'Jovagiro'. Questa tappa, dal forte valore simbolico, ha visto l'artista visitare il Teatro San Filippo, un luogo emblematico della ricostruzione post-sisma, riaperto lo scorso 17 aprile dopo diciassette anni di chiusura a seguito dei gravi danni riportati dal terremoto del 2009. L'incontro con i cittadini e i visitatori sul corso principale è stato caratterizzato da sorrisi e selfie, prima che il cantautore riprendesse il suo viaggio in bicicletta verso la costa abruzzese, con destinazione Montesilvano, dove mercoledì è attesa una delle tappe del Jova Summer Party.

L'accoglienza al San Filippo è stata calorosa, con il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, che ha espresso il suo entusiasmo sui social: “Jovanotti all’Aquila, per Capitale della Cultura e visitare il Teatro San Filippo. Promessa mantenuta! Grazie Lorenzo”, accompagnando il messaggio con una foto del cantautore insieme alla mascotte ufficiale dell’Aquila 2026. Per Cherubini si è trattato di un ritorno significativo in un luogo a cui è legato da una storia iniziata dopo il sisma del 2009. Già il 17 aprile, in occasione della cerimonia di riapertura del teatro, Jovanotti aveva partecipato in videocollegamento, affiancando personalità come il ministro della Cultura Alessandro Giuli, Caterina Caselli e Giuliano Sangiorgi.

Il Teatro San Filippo: simbolo di rinascita e impegno

Il Teatro San Filippo si erge come uno dei simboli più potenti della rinascita culturale dell'Aquila. La sua riapertura, dopo un lungo e complesso intervento di restauro, ha restituito alla città un punto di riferimento fondamentale, gravemente danneggiato dal terremoto del 2009. Un contributo essenziale ai lavori di ricostruzione è giunto anche dal progetto musicale ‘Domani 21/04.09’, ideato pochi giorni dopo il sisma. Questa iniziativa ha riunito cinquantasei artisti italiani, tra cui lo stesso Jovanotti, e i proventi raccolti hanno giocato un ruolo cruciale nel finanziare il recupero del teatro, riconsegnandolo alla comunità dopo anni di attesa.

La visita di Jovanotti si inserisce in un più ampio percorso di memoria e solidarietà, evidenziando il legame profondo tra arte, territorio e l'impegno collettivo per la ripartenza. L'Aquila, designata Capitale italiana della Cultura, continua a essere al centro di iniziative che ne valorizzano il patrimonio e la resilienza.

Il “Jovagiro” e l'attesa per il Jova Summer Party

Il viaggio su due ruote di Jovanotti, il 'Jovagiro', ha avuto inizio a Roma, toccando diverse località di grande interesse nell'Italia centrale: Villa Adriana, Tivoli, Licenza, Orvinio, Colle di Tora e Rieti, prima di giungere all'Aquila. Da qui, il percorso prosegue verso la costa adriatica, con Montesilvano, in provincia di Pescara, come prossima e attesa destinazione.

Qui, mercoledì, si terrà una tappa del Jova Summer Party, un evento che torna nella località abruzzese a sei anni di distanza dall'ultima memorabile edizione del 7 settembre 2019.

Il Comune di Montesilvano ha manifestato grande entusiasmo per il ritorno del tour musicale, riconoscendo l'importanza dell'evento nel richiamare migliaia di partecipanti e nel promuovere il territorio. L'originalità del progetto di Jovanotti risiede proprio nella sua capacità di connettere tappe itineranti con grandi appuntamenti estivi, creando un dialogo costante tra luoghi di valore storico, culturale e sociale, la musica e l'incontro diretto con le comunità locali. Il 'Jovagiro' si conferma così un'iniziativa che rafforza il legame tra memoria, spettacolo e rinascita territoriale, celebrando la cultura e la resilienza delle comunità italiane.