Il Jovagiro di Jovanotti ha fatto tappa in Basilicata per una due giorni all'insegna dell'autenticità e degli incontri diretti, lontano dalle passerelle e dagli annunci ufficiali. L'artista ha scelto un approccio senza palchi, focalizzandosi sul territorio e sulla connessione con la gente. Il suo viaggio è iniziato a Matera, dove ha attraversato i celebri Sassi pedalando in bicicletta, esplorando anche il Palombaro, l'antica cisterna sotterranea situata sotto la piazza principale della città. Durante la sua permanenza nella Città dei Sassi, Jovanotti si è divertito interagendo con il cucù, un oggetto simbolo della tradizione artigianale locale, condividendo in tempo reale momenti e impressioni con i suoi 2,5 milioni di follower attraverso reel e post sui social media.

Questo approccio ha trasformato un segmento della Basilicata in un vero e proprio diario di bordo digitale, ricco di luoghi, volti e storie, presentati senza filtri.

Il Jovagiro: un viaggio tra territorio e persone

Dopo l'esperienza materana, il percorso di Jovanotti è proseguito verso valle, includendo una significativa tappa a Pisticci, affascinante località conosciuta come la "città bianca". Il viaggio si è poi concluso a Tursi, un comune che vanta i natali del poeta Albino Pierro e l'antico quartiere arabo della Rabatana. Il modo in cui il cantautore attraversa l'Italia è ormai la cifra distintiva del Jovagiro: un mix di autenticità, profonda curiosità e l'uso della bicicletta come strumento privilegiato per stabilire un ponte diretto con le persone e il paesaggio.

«Questo pezzo di Italia da pedalare è bellissimo, strade con pochissimo traffico e paesaggi che regalano continui wow wow wow», ha dichiarato Jova sui suoi canali social, esprimendo il suo entusiasmo per le bellezze lucane.

Sostenibilità e cicloturismo: il concerto a sorpresa di Tursi

L'itinerario in bici di Jovanotti in Basilicata non ha solo offerto una scoperta approfondita del territorio, ma ha anche veicolato importanti messaggi di sostenibilità e valorizzazione delle aree meno conosciute del Sud Italia, posizionando la regione come una "cerniera" strategica. Il momento culminante e più inaspettato del Jovagiro lucano è stato un concerto improvvisato nel suggestivo quartiere arabo della Rabatana di Tursi, un evento che ha aggiunto un tocco di magia all'intera esperienza.

Margherita Sarli, direttore generale di Apt, ha evidenziato la rilevanza di questa collaborazione, sottolineando la sua «forza e potenza comunicativa» e la capacità di «intercettare anche il target cicloturistico». A riprova di questo interesse, Sarli ha annunciato che nelle prossime settimane verrà siglato un protocollo con la Federazione, rafforzando ulteriormente il legame tra il progetto e la promozione del cicloturismo nella regione. Il Jovagiro continua così a portare musica, attenzione e una nuova prospettiva su territori ricchi di storia, cultura e tradizioni.