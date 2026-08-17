Jovanotti ha scelto Matera, la Città dei Sassi, come tappa speciale del suo 'Jovagiro', il tour in bicicletta che accompagna i concerti della stagione estiva 2026. Il 17 agosto, il cantautore è tornato nel cuore della Basilicata, a distanza dal celebre concerto del 1993, accolto calorosamente da una folla di fan e tantissimi bambini. La sosta materana, come sottolineato da Margherita Sarli, direttrice dell’Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, è stata un’occasione per valorizzare il territorio: “La Basilicata è terra di connessione ed il racconto della nostra terra passa anche da iniziative come questa”.

Durante la breve ma intensa visita, Jovanotti ha esplorato due luoghi simbolo della città: la storica cisterna del Palombaro Lungo, situata sotto piazza Vittorio Veneto, e l’Open Space dell'Agenzia di Promozione Territoriale. Immancabile l’affaccio sui Sassi, il quartiere storico di Matera riconosciuto Patrimonio Unesco, dove il cantante, interrogato su quale brano avrebbe dedicato alla città, ha risposto senza esitazione: “Bella”. La carovana su due ruote è giunta a Matera attraversando il Parco della Murgia Materana, dopo essere passata da Castel del Monte e Altamura, per poi ripartire in direzione Catanzaro, prossima tappa del suo itinerario.

Il "Jovagiro": un viaggio di duemila chilometri tra musica e paesaggi

L’esperienza di Jovanotti in Basilicata si inserisce nel più ampio progetto del 'Jovagiro', un itinerario ciclistico di circa 2.000 chilometri che si snoda tra le regioni del Sud Italia. Il percorso, che alterna strade secondarie e piste ciclabili, ha preso il via da Roma il 9 agosto e si concluderà nuovamente nella Capitale, con il gran finale previsto per il 12 e 13 settembre al Circo Massimo. L'artista stesso ha spiegato la genesi di questa iniziativa durante la presentazione in Campidoglio: “Il Jova Giro sarà di circa 2.000 chilometri. Abbiamo visto che avremmo suonato solo il fine settimana e ho pensato a cosa fare nel mentre.

E, anziché tornare a casa fra una tappa e l’altra, mi è venuto in mente il cicloturismo, attraversando le province del Sud, tra statali e ciclabili. Un bellissimo allenamento per arrivare carico ai concerti. In più, posso raccontare il nuovo turismo ciclabile, che attrae molto”.

Matera, la città dei Sassi: un legame speciale con l'artista

La sosta di Jovanotti a Matera ha rivestito un forte valore simbolico, segnando la sua seconda visita nella città dopo il concerto del 1993. Matera è celebre per i suoi Sassi, antichi insediamenti scavati nella roccia calcarenitica e collegati da una fitta rete di stradine e scalinate, un luogo di straordinario valore storico e architettonico. Questi si trovano tra il centro storico e il Parco della Murgia Materana, area anch'essa attraversata dalla carovana del cantante.

Durante la tappa, l'artista ha avuto modo di visitare nuovamente la cisterna del Palombaro Lungo, testimonianza dell’ingegneria idraulica passata, e di interagire direttamente con gli abitanti. La sua presenza, che ha visto il cantante letteralmente assalito dai fan di ogni età, ha rafforzato il legame speciale tra l'artista e il territorio lucano. Dopo un riposo forzato nella tappa di Barletta, il viaggio ha ripreso vigore proprio a Matera per proseguire verso Catanzaro, seguendo la rotta musicale e sportiva del 'Jova Summer Party'.

Questa lunga pedalata e le numerose tappe attraverso le province del Sud Italia dimostrano la volontà di Jovanotti di raccontare un'Italia in movimento, capace di coniugare musica, turismo e riscoperta del territorio, valorizzando aree spesso lontane dai grandi circuiti tradizionali.