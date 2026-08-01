A Cortona, tra il 31 luglio e il 1 agosto 2026, un episodio singolare ha animato il santuario di Santa Margherita, generando un divertente scambio di battute sui social. Lorenzo Jovanotti Cherubini, celebre cantautore originario della città, ha condiviso un video ironico sul suo profilo ufficiale, commentando il suono prolungato delle campane del santuario. “È impazzito il campanaro di Santa Margherita, ha preso possesso del campanile”, ha scherzato Jovanotti, ipotizzando con umorismo un guasto al “software delle campane” e una surreale “emergenza campane” per i frati.

La replica del santuario non si è fatta attendere, arrivando con altrettanta ironia. “Non si è rotto niente, caro Lorenzo”, hanno risposto i frati, chiarendo il motivo del suono incessante. Le campane, infatti, avevano suonato venerdì sera per celebrare l'arrivo della marcia francescana e sono tornate a risuonare a mezzogiorno del 1 agosto in occasione del Perdono di Assisi, un significativo appuntamento liturgico molto sentito dalla comunità cattolica. Lo scambio si è concluso con una battuta spiritosa dei frati: “Ora sarà Jovanotti a dover chiedere il perdono ai frati”.

Le celebrazioni del Perdono di Assisi e il ruolo delle campane

Il Perdono di Assisi è una delle celebrazioni religiose estive più note in Italia, richiamando ogni anno numerosi fedeli nei principali luoghi francescani.

La tradizione delle campane a festa durante queste giornate simboleggia l'accoglienza aperta a tutti i pellegrini e marca un momento di intensa partecipazione comunitaria. La marcia francescana, inoltre, rappresenta un evento annuale che coinvolge giovani e religiosi provenienti da tutta Italia, spesso concludendosi proprio in santuari dedicati a Santa Margherita o a San Francesco, evidenziando la continuità tra antiche usanze e pratiche contemporanee.

Questo simpatico scambio tra Jovanotti e i frati sottolinea il clima di amicizia e rispetto che caratterizza il rapporto tra la comunità del santuario e la cittadinanza di Cortona. Le celebrazioni legate al Perdono di Assisi costituiscono un'occasione di rilievo per l'intera città, e il ruolo delle campane, evidenziato anche dalla giocosa iniziativa social del cantautore, contribuisce a rafforzare il legame tra sacro e tradizione popolare.

Il Santuario di Santa Margherita a Cortona: tra storia e spiritualità

Il santuario di Santa Margherita è uno dei principali luoghi di culto di Cortona e rappresenta un punto di riferimento sia religioso che culturale per il territorio aretino. Edificato originariamente tra il Duecento e il Trecento, il santuario custodisce importanti testimonianze artistiche e storiche, tra cui affreschi e decorazioni lignee di epoche diverse. Nel corso degli anni, è stato più volte teatro di eventi religiosi e civili, mantenendo intatto il suo fascino anche grazie all'attività costante dei frati che vi risiedono. La sua posizione panoramica e il valore della memoria storica lo rendono una meta ambita non solo dai pellegrini, ma anche dagli appassionati di storia dell'arte e dai visitatori provenienti dall'Italia e dall'estero.

La capacità della comunità di mantenere viva la tradizione delle celebrazioni e la cordialità con cui ha accolto la presenza di una figura come Jovanotti testimoniano la vitalità culturale di Cortona. Il recente episodio delle campane ha offerto un'ulteriore occasione per riflettere sull'importanza della dimensione comunitaria e sul ruolo aggregante degli eventi religiosi e civili che scandiscono il calendario locale.