La tappa pugliese del Jova Summer Party, inizialmente prevista a Barletta, è stata ufficialmente riprogrammata a Bari. L'evento si terrà l'8 settembre presso la Darsena Marisabella. Questa comunicazione giunge dagli organizzatori, che hanno fornito tutti i dettagli per il recupero del concerto, originariamente fissato per il 17 agosto a Barletta e poi annullato per ragioni di sicurezza. Una notizia importante per i fan è che i biglietti già acquistati per la data di Barletta rimarranno validi per il nuovo appuntamento barese, eliminando la necessità di ulteriori procedure di cambio e garantendo la partecipazione a chi aveva già pianificato di esserci.

Dettagli su rimborsi e organizzazione

Per coloro che non potranno presenziare alla nuova data di Bari, è stata predisposta una procedura per richiedere il rimborso dei biglietti. Le richieste potranno essere effettuate attraverso le piattaforme di riferimento: TicketOne, Ticketmaster e ciaotickets. Il periodo utile per inoltrare la domanda di rimborso è stato stabilito dalle ore 16:00 del 20 agosto fino alle ore 23:59 del 3 settembre. È fondamentale rispettare questa scadenza, poiché dopo tale data non sarà più possibile ottenere alcun rimborso. Gli organizzatori hanno voluto esprimere un sentito ringraziamento all'Autorità di sistema portuale del Mar Adriatico Meridionale per la preziosa collaborazione e la totale disponibilità dimostrata, che ha permesso di riorganizzare l'evento in tempi eccezionalmente rapidi, assicurando così la possibilità di recuperare la tappa.

Le motivazioni dell'annullamento a Barletta

L'annullamento del concerto di Jovanotti a Barletta, previsto per il 17 agosto, era stato determinato da un parere negativo emesso dalla Commissione di Vigilanza. Tale decisione si basava sulle rilevazioni effettuate dall'Arpa (Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale), le quali avevano evidenziato la presenza di amianto nell'area dell'ex cartiera, il sito individuato per ospitare la tappa pugliese del tour. A seguito di queste risultanze, la ASL aveva dichiarato il luogo non idoneo per lo svolgimento di un evento di tale portata, ponendo la sicurezza del pubblico come priorità assoluta. Lo stesso Jovanotti, in un video condiviso sui suoi canali social, aveva ribadito l'importanza della sicurezza dei partecipanti, accettando senza riserve la disposizione di legge.

L'artista aveva inoltre manifestato il suo profondo dispiacere per il disagio arrecato ai numerosi fan, molti dei quali avevano già sostenuto spese per prenotazioni alberghiere e di viaggio, esprimendo solidarietà per la situazione.

Jovanotti: un'icona della musica italiana

Jovanotti, il cui vero nome è Lorenzo Cherubini, è riconosciuto come uno dei cantautori e performer più influenti e amati del panorama musicale italiano. La sua carriera, iniziata negli anni Ottanta, è stata caratterizzata da una costante evoluzione artistica, che lo ha visto spaziare con successo tra generi musicali differenti, dal rap al pop, dalla world music all'elettronica. È particolarmente noto per la sua energia contagiosa e per l'ideazione di grandi eventi live, come il celebre Jova Beach Party e l'attuale Jova Summer Party, che attraggono folle immense e rappresentano un format innovativo nel panorama dei concerti estivi.