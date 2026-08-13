Il concerto di Jovanotti a Barletta, tappa del Jova Summer Party, è stato annullato. L'artista, Lorenzo Cherubini, ha comunicato la decisione via video, chiarendo le motivazioni. La cancellazione è dovuta a un parere negativo della Commissione di Vigilanza, basato su rilevazioni di amianto nell'area designata, l'ex cartiera. Jovanotti ha ribadito che la sicurezza del pubblico è prioritaria, secondo legge.

Il dispiacere dell'artista e le ragioni della sicurezza

Nel suo messaggio, Jovanotti ha espresso profondo dispiacere per l'annullamento, riconoscendo il disagio dei fan (molti con alberghi prenotati).

La decisione è stata imposta da una "disposizione di legge": l'ASL ha deliberato l'impossibilità di suonare a causa di frammenti di amianto nel terreno. Ha ribadito l'imprescindibilità della sicurezza. Ha accennato a voci di un possibile scontro politico locale e ha promesso aggiornamenti. Nonostante l'annullamento, il "Jova Giro" in bicicletta proseguirà verso la zona di Barletta prima di dirigersi in Calabria.

Le indagini sull'area e la decisione delle autorità

L'annullamento del concerto di Barletta è giunto dopo verifiche tecniche sull'area dell'ex cartiera. Le rilevazioni dell'ARPA hanno individuato amianto, portando la Commissione di Vigilanza a un parere negativo sull'idoneità del sito.

L'ASL ha giudicato l'area non idonea, impedendo lo svolgimento a tutela dell'incolumità. La decisione, comunicata il 17 agosto, ha sorpreso l'artista, che ha evidenziato come l'area fosse stata indicata un anno prima, sottolineando una tempistica inaspettata. Il sindaco di Barletta, Cosimo Cannito, si è dichiarato amareggiato, precisando la sua estraneità alla decisione.

La società di produzione valuta ora un possibile spostamento a Bari, con data ipotetica il 19 settembre. I biglietti già acquistati rimarrebbero validi o rimborsabili, offrendo un'alternativa ai fan del Jova Summer Party.

Jovanotti: un profilo dell'artista

Jovanotti, Lorenzo Cherubini, è una figura iconica della musica italiana.

Cantautore, rapper e produttore, ha iniziato la carriera negli anni Ottanta, evolvendo costantemente il suo stile. Noto per i live energici e le produzioni innovative, ha collezionato successi e si è affermato come artista influente. Oltre alla musica, Jovanotti è riconosciuto per il suo impegno sociale e la partecipazione a iniziative benefiche.