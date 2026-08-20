Il celebre rapper statunitense Kanye West si esibirà a San Pietroburgo, in Russia, con due concerti in programma il 10 e 11 ottobre 2026. Gli eventi si terranno presso la Gazprom Arena, un impianto da circa 80.000 posti, e sono organizzati dall’agenzia Say. Anna Subcheva, proprietaria dell’agenzia, ha rivelato che West "sogna" di incontrare il presidente Vladimir Putin, per il quale avrebbe espresso simpatia da diversi anni.

La notizia ha generato ampio interesse mediatico e politico in Russia. Dmitry Peskov, portavoce del Cremlino, ha risposto con ironia ai giornalisti sulla possibilità di un incontro, invitandoli ad “avere pietà” e precisando: “non siamo alla sala concerti di Mosca, siamo alla presidenza”.

La visita di West assume particolare rilievo anche per le severe leggi russe contro la propaganda e l’esposizione di simboli nazisti.

Dettagli sui concerti e reazioni in Russia

L’annuncio dei concerti di Kanye West ha visto una rapida vendita dei biglietti, con i tagliandi VIP da 1.600 euro e quelli più economici da 100 euro già esauriti. Gli appuntamenti, che si svolgeranno nella città natale di Putin, sono tra gli eventi musicali più attesi dell’autunno e hanno suscitato reazioni contrastanti.

Svetlana Jurova, deputata, ha indicato che un incontro con Putin sarebbe possibile solo compatibilmente con gli impegni istituzionali. Altri rappresentanti parlamentari, come Nikolay Novikov, hanno invece richiesto che West esprima pubblicamente appoggio morale alla guerra in Ucraina, minacciando la cancellazione dei concerti in caso contrario.

Inoltre, organizzazioni ultranazionaliste come Sorok Sorokov hanno annunciato che esamineranno i testi delle canzoni per verificarne la conformità alla normativa russa, in particolare per riferimenti a droghe o altri contenuti proibiti.

Controversie e impatto culturale

Nonostante la sua elevata popolarità in Russia, la figura di Kanye West è stata al centro di polemiche recenti. Diversi parlamentari lo hanno accusato di aver lodato Adolf Hitler, in riferimento al brano “Heil Hitler” del 2025, considerato antisemita e celebrativo del nazismo. In seguito alle forti critiche, West si è scusato tramite una pagina pubblicitaria sul Wall Street Journal.

Malgrado le controversie e le pressioni politiche, West mantiene un vasto e affezionato pubblico in Russia.

La sua partecipazione ai concerti è interpretata da alcuni settori istituzionali come un’opportunità di dialogo culturale, specialmente nell'attuale clima di tensione tra Russia e Occidente. Yelena Drapeko, membro della commissione affari culturali del parlamento, ha espresso apprezzamento per la scelta dell’artista di esibirsi a San Pietroburgo, ringraziandolo per la visita in un periodo di “isteria antirussa da parte dei paesi occidentali”.

L’evento alla Gazprom Arena sottolinea l’eco internazionale delle tournée delle star musicali, che sempre più spesso intrecciano la dimensione artistica con questioni sociali e politiche nel dibattito contemporaneo.