I concerti di Kanye West, noto anche come Ye, a San Pietroburgo, previsti il 10 e l’11 ottobre alla Gazprom Arena, sono avvolti nell'incertezza. I biglietti sono ancora in vendita tramite la Say Agency, ma la direzione della Gazprom Arena ha smentito categoricamente di aver firmato un contratto di locazione o di essere coinvolta nell’organizzazione. Questa posizione è stata ribadita ufficialmente, creando un netto contrasto con le aspettative del pubblico.

La posizione degli organizzatori e la vendita dei biglietti

L’amministratrice delegata di Say Agency, Anna Subcheva, ha affermato che la firma del contratto è prevista entro il 27 agosto e che non sono state comunicate modifiche al programma da parte dei gestori della struttura.

Per il concerto di Kanye West in Russia sarebbero già stati venduti oltre 100.000 biglietti, con prezzi che partono da 9.000rubli (circa 90 euro) per le gradinate, fino a raggiungere i 160.000 rubli (circa 1.600 euro) per i prestigiosi palchi VIP. Nonostante l’entusiasmo e l’ingente numero di vendite, la mancanza di un accordo formale con la Gazprom Arena genera incertezza sulla concreta realizzazione degli spettacoli.

Voci di annullamento e impegni futuri

Indiscrezioni locali suggeriscono che il possibile annullamento degli eventi sia dovuto a pressioni provenienti da Mosca e alla mancanza delle necessarie autorizzazioni dalle autorità competenti. Si riferisce che i concerti non avrebbero ricevuto l’approvazione ufficiale e che la cancellazione sarebbe stata decisa dopo un intervento dall’alto.

Nel frattempo, Ye ha altri impegni internazionali: è atteso per tre tappe negli Stati Uniti (a New Orleans e Chicago) tra fine agosto e inizio settembre, e per un appuntamento a Giacarta a fine ottobre. Questa serie di eventi si inserisce in un contesto in cui i concerti europei previsti per l’estate (tra cui tappe in Svizzera, Francia, Inghilterra e Italia) sono già stati annullati, spesso tra polemiche.

Kanye West: profilo di un artista poliedrico

Kanye West, noto anche come Ye, è una figura influente e discussa della scena hip hop globale. La sua carriera spazia oltre la musica, distinguendosi come produttore, stilista e imprenditore. La sua personalità eclettica e le sue scelte, artistiche e personali, lo pongono costantemente al centro dell’attenzione mediatica, consolidando la sua immagine di artista poliedrico e spesso controverso.