Kanye West, noto anche come Ye, ha annunciato due attesissimi concerti che si terranno a San Pietroburgo, in Russia, presso la celebre Gazprom Arena. Gli eventi, in programma per il prossimo ottobre, hanno registrato un successo straordinario, con i biglietti andati completamente esauriti nel giro di poche ore dall’apertura delle vendite. L’impianto, capace di ospitare circa settantamila spettatori, sarà dunque al completo per entrambe le date, testimoniando l’enorme interesse del pubblico russo per l’artista.

Eventi di Rilievo nella Scena Russa

La presenza di Kanye West in Russia assume un particolare significato nel panorama musicale internazionale. Dopo l’invasione dell’Ucraina, infatti, la maggior parte dei grandi artisti occidentali ha scelto di non esibirsi nel Paese, rendendo questi concerti un evento raro e di notevole impatto. I prezzi dei biglietti per gli spettacoli di Ye variavano tra i novemila e i centosessantamila rubli, equivalenti rispettivamente a circa settantotto e mille trecentonovantaquattro euro. L’entusiasmo dei fan locali è stato palpabile, culminato nel rapidissimo esaurimento di tutte le disponibilità, a conferma dell’eccezionalità di queste date.

Controversie e Ritorno Internazionale

Il ritorno di Kanye West sulle scene internazionali segue un periodo denso di controversie significative. Negli ultimi anni, il rapper ha rilasciato ripetute dichiarazioni di stampo antisemita e filonazista, arrivando persino a definirsi pubblicamente un nazista e a pubblicare una canzone intitolata “Heil Hitler”. Questi episodi hanno avuto gravi ripercussioni sulla sua carriera, portando alla sospensione dei suoi account sui social media e alla rottura di importanti rapporti commerciali, tra cui la partnership con Adidas. A gennaio, West ha cercato di porre rimedio alla situazione pubblicando una pagina pubblicitaria sul Wall Street Journal, dove ha chiesto scusa e ha attribuito il proprio comportamento a un lungo periodo di condotta maniacale, paranoica e impulsiva, collegandola anche al disturbo bipolare.

Tuttavia, le sue scuse sono state accolte con un certo scetticismo da parte di alcuni osservatori, anche in considerazione della coincidenza temporale con l’uscita del suo nuovo album e l’inizio di un tour mondiale.

Difficoltà nella Tournée Europea

Nonostante il successo in Russia, la tournée europea di Kanye West ha incontrato diversi ostacoli. Numerosi concerti sono stati cancellati in Paesi come la Francia, la Polonia, l’Italia e la Repubblica Ceca. Nel Regno Unito, l’artista è stato addirittura escluso dal Wireless Festival, poiché le autorità gli hanno negato l’ingresso nel Paese, motivando la decisione con il fatto che la sua presenza non sarebbe stata “conducive to the public good”, ovvero nell’interesse pubblico. Questi sviluppi hanno ulteriormente evidenziato l’importanza e la singolarità delle date russe, che rappresentano un appuntamento cruciale per i fan di Ye in un contesto internazionale complesso.