La popstar di fama internazionale Katy Perry e l'ex premier canadese Justin Trudeau sono stati avvistati in visita privata al Museo di San Marco a Firenze. La Direzione regionale Musei nazionali della Toscana ha confermato la loro presenza il 20 agosto 2026, sottolineando il carattere strettamente privato della visita.

Accompagnati dai curatori del museo e da Tom Richards, presidente della Florence Academy of Art, la coppia ha esplorato le sale del complesso. L'itinerario ha incluso i capolavori del Beato Angelico, artista che ha reso celebre il museo, e una sezione speciale della mostra temporanea 'Rothko a Firenze'.

Quest'ultima, allestita nelle celle al primo piano, sarà visitabile fino a domenica 23 agosto. L'attenzione si è rivolta anche alle preziose miniature del 'Bestiario fantastico', conservate nei manoscritti della Biblioteca monumentale di Michelozzo e visibili fino al 31 ottobre.

Il percorso artistico di Katy Perry e Justin Trudeau a Firenze

Durante la loro esplorazione, Katy Perry e Justin Trudeau hanno avuto modo di approfondire la conoscenza dei tesori del Museo di San Marco. Il complesso è una tappa fondamentale per gli amanti dell'arte rinascimentale, con le opere del Beato Angelico che occupano un ruolo centrale nell'allestimento permanente. La mostra 'Rothko a Firenze' ha offerto un dialogo tra antico e contemporaneo, rappresentando uno degli appuntamenti artistici di maggiore richiamo nel calendario fiorentino.

Le miniature del 'Bestiario fantastico', illustrazioni medievali custodite nella Biblioteca monumentale di Michelozzo, hanno arricchito ulteriormente il percorso, offrendo un'immersione nel patrimonio librario e iconografico del museo. La scelta di una visita in forma privata conferma il fascino che il complesso fiorentino esercita su personalità di calibro internazionale.

Il Museo di San Marco: un gioiello del Rinascimento fiorentino

Il Museo di San Marco è rinomato per la sua eccezionale collezione di affreschi, tavole e opere su carta del Beato Angelico, che fu anche ospite del convento domenicano tra il 1438 e il 1445. Ristrutturato da Michelozzo su incarico di Cosimo de’ Medici, il complesso architettonico è uno degli esempi più alti del Rinascimento fiorentino.

Oltre al celebre ciclo di affreschi, il museo ospita una sezione dedicata alle miniature antiche e un ricco patrimonio librario nella Biblioteca monumentale di Michelozzo, nota per i suoi codici miniati. Il sito attira ogni anno numerosi visitatori, attratti dalla ricchezza della collezione permanente e da mostre temporanee di respiro internazionale, come 'Rothko a Firenze'. Il Museo di San Marco continua ad affermarsi come luogo privilegiato per la scoperta del Rinascimento e delle contaminazioni tra epoche diverse.