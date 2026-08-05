La Costa Smeralda si prepara a un evento di grande richiamo: Katy Perry sarà la protagonista del Gala Night 2026 all'Hotel Cala di Volpe. L'icona pop internazionale è attesa sul palco a bordo piscina il 12 agosto con la sua energia e il suo repertorio. Culmine della stagione estiva, l'appuntamento si preannuncia un'esperienza esclusiva che consolida il Cala di Volpe quale epicentro del glamour internazionale.

L'Hotel Cala di Volpe, gestito da Marriott International e di proprietà di Smeralda Holding, farà da cornice a una serata d'eccezione. La soirée, con scenografie immersive ed effetti speciali, creerà un'atmosfera unica.

Un programma di performance artistiche culminerà nell'esibizione dal vivo di Katy Perry. Una cena di gala unirà eccellenza e intrattenimento. La presenza della popstar statunitense eleva il prestigio dell'evento, rafforzando il Cala di Volpe come simbolo di eccellenza, glamour e lifestyle internazionale.

Il Gala Night: appuntamento clou dell'estate smeraldina

Il Gala Night è l'appuntamento di punta dell'estate nella località sarda. Questa tradizione ha visto, negli anni precedenti, sul palco del Cala di Volpe star come Jennifer Lopez e Mariah Carey. L'edizione 2026, con l'arrivo di Katy Perry, prosegue, garantendo uno spettacolo dal vivo. L'evento, concepito per celebrare lo spirito autentico dell'estate in Costa Smeralda, offre una notte dove eleganza, mondanità e musica si fondono.

L'Hotel Cala di Volpe: icona di lusso e ospitalità

L'Hotel Cala di Volpe, icona della Costa Smeralda, è celebre per la sua architettura e i suoi eventi. Gestito da Marriott International e di proprietà di Smeralda Holding, è riferimento per il turismo di lusso nel Mediterraneo. Il Gala Night, con la partecipazione straordinaria di Katy Perry, si inserisce in questa tradizione di appuntamenti di alto profilo, ideati per offrire esperienze uniche e celebrare l'estate. La scelta di un'artista di tale calibro sottolinea l'impegno dell'Hotel nel mantenere elevati standard.