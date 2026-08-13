Katy Perry ha incantato la Costa Smeralda la sera del 12 agosto 2026, protagonista del Gala Night all’hotel Cala di Volpe. La pop star si è esibita in un abito da marinaretta, circondata da una scenografia suggestiva con cavallucci marini, conchiglie giganti e una sirenetta. Di fronte a oltre cinquecento ospiti prestigiosi, tra cui lo stilista Domenico Dolce, Matteo Renzi e l’ex primo ministro canadese Justin Trudeau, Perry ha aperto lo spettacolo a bordo piscina con l'energica "California Gurls". La sua performance è proseguita con successi come "Teenage Dream" e "Last Friday Night".

La scaletta ha visto anche l'esecuzione di "I Kissed a Girl", cantata in coro con le "all the ladies" presenti nel privè sotto palco, seguita da "Bon appétit" e "Wide Awake". Il culmine della serata è stato raggiunto poco prima della mezzanotte con "Firework", accompagnata da uno spettacolo pirotecnico che ha illuminato la baia del Cala di Volpe. In un momento di grande vicinanza al pubblico, Perry ha lasciato il palco per cantare tra gli invitati e, salita su un tavolo, ha intonato un sentito "Happy birthday" per Dolce, in occasione del suo sessantottesimo compleanno.

Durante la serata, la cantante ha condiviso un aneddoto divertente sulla sua relazione con la Costa Smeralda: “Di solito pago io per venire qui, adesso hanno pagato me”.

Un momento particolarmente intimo è stato dedicato al fidanzato Justin Trudeau, per il quale ha intonato “I’m his, He’s mine”, aggiungendo con un sorriso: “Voglio dire a tutte le ragazze presenti che lui è mio”. L’esibizione, della durata di circa un’ora, si è tenuta nella suggestiva cornice del Cala di Volpe, il primo hotel di lusso voluto dall’Aga Khan agli albori della Costa Smeralda nei primi anni Sessanta.

Il Gala Night: un appuntamento esclusivo in Costa Smeralda

Il Gala Night al Cala di Volpe si conferma come l'evento di punta dell'estate in Costa Smeralda. Dopo l'edizione del 2025 che ha visto protagonista la pop star Jennifer Lopez, anche l'esibizione di Katy Perry ha ribadito il carattere esclusivo di questa serata, pensata per un pubblico internazionale e per figure di spicco del mondo della moda e della politica.

L'anno precedente, nell'agosto 2025, era stata J.Lo a dedicare la canzone "Birthday" allo stilista Domenico Dolce, presente tra gli invitati a bordo piscina. Quella performance, arricchita da una cena di gala, allestimenti spettacolari e fuochi d'artificio, era stata definita l'evento più esclusivo dell'estate smeraldina. Il format di quest'anno ha mantenuto una struttura simile, con l'introduzione di colpi di scena visivi e una selezione musicale curata ad hoc per un pubblico d'élite.

Il Cala di Volpe: storia e ruolo iconico

L'hotel Cala di Volpe rappresenta una pietra miliare nella storia della Costa Smeralda, essendo il primo resort edificato agli inizi degli anni Sessanta. Voluto dal principe ismaelita Karim Aga Khan, è universalmente riconosciuto come uno degli hotel più affascinanti a livello globale, celebre per le sue camere uniche nel loro genere e per un'architettura che si integra armoniosamente con il paesaggio costiero.

La costante presenza di star internazionali, come Jennifer Lopez nel 2025 e Katy Perry nel 2026, sottolinea il ruolo centrale del Cala di Volpe. La struttura si conferma un punto di riferimento per l'incontro tra musica, lusso e lifestyle globale, consolidando la sua posizione di simbolo di permanenza e di forte attrattiva culturale per la rinomata destinazione gallurese.