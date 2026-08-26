La situazione tra Moise Kean, attaccante della Fiorentina, e il club viola si è fatta estremamente tesa, con il giocatore che ha manifestato in modo inequivocabile la sua volontà di essere ceduto. L'interesse principale di Kean sembra essere rivolto al Como, squadra che l'attaccante desidera raggiungere il prima possibile. La mattinata ha visto un episodio significativo: Kean si è presentato in forte ritardo al centro sportivo del Viola Park e, successivamente, ha espresso la richiesta di non prendere parte alla sessione di allenamento mattutina.

Questa decisione, presa unilateralmente dal giocatore, non era stata preventivamente concordata con la società, generando un notevole disappunto tra i dirigenti viola. La dirigenza, infatti, considera Kean un elemento di spicco della rosa e, soprattutto, il calciatore con l'ingaggio più elevato.

La posizione della Fiorentina e le azioni disciplinari

Di fronte all'atteggiamento di Kean, la Fiorentina ha adottato una linea decisa. Il club ha prontamente comminato una multa all'attaccante per il suo ritardo e per la mancata partecipazione all'allenamento collettivo. Nonostante ciò, la società ha riconvocato il giocatore nel pomeriggio per una sessione di allenamento individuale, cercando di mantenere un certo controllo sulla situazione.

Kean, tuttavia, non ha mostrato segni di cedimento, continuando a spingere con determinazione per il suo trasferimento al Como. La posizione della società viola rimane, al momento, irremovibile: la cessione del centravanti potrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente se verranno create le condizioni per trovare un sostituto di pari valore tecnico o, idealmente, superiore. La Fiorentina si percepisce come un club solido e forte, che non ha alcuna necessità impellente di vendere i propri talenti, specialmente i migliori, senza aver prima assicurato un'adeguata rimpiazzo.

Sviluppi futuri e possibili scenari per Kean

La vicenda che vede protagonista Moise Kean e la Fiorentina è ancora in piena evoluzione e i suoi sviluppi futuri dipenderanno in larga parte dalla capacità del club di individuare un nuovo attaccante.

Se Kean dovesse persistere nel suo rifiuto di allenarsi, la società ha già chiarito che procederà con l'applicazione di ulteriori sanzioni disciplinari, con la possibilità di multe reiterate nei giorni successivi. In assenza di un accordo per la sua sostituzione, e qualora il giocatore non dovesse rientrare nei ranghi, il centravanti potrebbe trovarsi nella difficile situazione di rimanere in rosa ma con il rischio concreto di non essere impiegato nelle prossime partite ufficiali. La risoluzione di questo braccio di ferro appare cruciale per entrambe le parti: la Fiorentina cerca di tutelare i propri interessi sportivi ed economici, mentre Kean ambisce a un cambio di maglia che lo porti al Como. La situazione resta dunque aperta, con la dirigenza viola che valuta attentamente ogni mossa, senza cedere a pressioni esterne e mantenendo la propria autonomia decisionale.