Il film Ketticé, seconda opera del regista e sceneggiatore Giovanni Tortorici, debutterà in anteprima mondiale il 5 agosto al 79° Locarno Film Festival, selezionato nel Concorso Internazionale. Con Salvatore Gallina, Rachele Testagrossa e la partecipazione speciale di Monica Bellucci, la pellicola arriverà nelle sale italiane il 3 settembre 2026. Prodotto da Frenesy Film Company, The Apartment (Gruppo Fremantle), PiperFilm e Memo Films, con Rai Cinema e First Pictures; distribuito da PiperFilm.

Ambientato nella Palermo del 2012, Ketticé esplora l'universo adolescenziale attraverso Giulio, un sedicenne tra scuola, motorini, primi amori, Facebook e complessi rapporti familiari.

Fulcro del racconto è il suo legame profondo e liberatorio con Ketty, una ragazza libera e anticonvenzionale che gli permette di scoprire autenticità e libertà. Tortorici, autore anche della sceneggiatura, conferma la sua sensibilità sui temi della crescita e del passaggio all'età adulta.

L'adolescenza tra identità e libertà

La narrazione di Ketticé si concentra sulla costruzione dell'identità, il desiderio di emancipazione e la difficoltà di comunicazione con il mondo adulto. La quotidianità di Giulio è segnata dalla distanza dai genitori e dall'affidamento ai coetanei. L'incontro con Ketty è un momento di svolta: un anno scolastico intenso dove le amicizie diventano il fulcro della crescita.

Il film descrive con naturalezza le contraddizioni adolescenziali e il percorso verso l'autonomia, offrendo uno sguardo autentico su insicurezze e prime affermazioni individuali.

La cornice della Palermo del 2012 è essenziale, con elementi come i social network, i motorini, i primi amori e il difficile dialogo con gli adulti. Attraverso la relazione esclusiva e liberatoria tra Giulio e Ketty, il film esplora la fragilità delle relazioni familiari e la volontà di affermare la propria individualità, lontano da pressioni e aspettative.

Cast e produzione: un team di rilievo

Oltre a Salvatore Gallina, Rachele Testagrossa e Monica Bellucci, il film vanta un team tecnico di alto livello: fotografia di Camilla Cattabriga, montaggio di Marco Costa, scenografia di Marta Morandini e costumi di Maria Antonia Tortorici.

Tra i produttori figurano Luca Guadagnino, Annamaria Morelli, Agustina Costa Varsi, Francesco Melzi D’Eril, Gabriele Moratti, Marco Morabito.

Il progetto è frutto della collaborazione tra Frenesy Film Company, The Apartment, PiperFilm e Memo Films, con il supporto di Rai Cinema e First Pictures. La presentazione di Ketticé al Locarno Film Festival ne sottolinea il prestigio internazionale e la rilevanza delle produzioni italiane. Giovanni Tortorici, già apprezzato per Diciannove, consolida con quest'opera la sua poetica sulle trasformazioni adolescenziali e le tensioni tra libertà individuale e mondo adulto.