Un nome italiano ai vertici di uno dei più prestigiosi musei del mondo: Ketty Gottardo, stimata storica dell’arte originaria della provincia di Venezia, è stata ufficialmente nominata direttrice del Dipartimento di arti grafiche del Museo del Louvre di Parigi. La nomina, formalizzata con decreto del Ministro della Cultura francese e annunciata dal presidente del Louvre, Christophe Leribault, vedrà Gottardo assumere il suo nuovo incarico a partire dal primo ottobre 2026.

La dottoressa Gottardo vanta un percorso accademico di alto livello, avendo conseguito la laurea in Storia dell’arte presso l’Università di Udine e, successivamente, un master e un dottorato al Courtauld Institute di Londra.

La sua carriera internazionale ha avuto inizio proprio tra le sale del Louvre, dove ha mosso i primi passi come catalogatrice di disegni italiani, sviluppando una profonda conoscenza delle collezioni. Nel corso degli anni, la sua esperienza si è arricchita attraverso ruoli di spicco in istituzioni museali di fama mondiale: ha contribuito alla gestione della collezione di disegni francesi presso il J. Paul Getty Museum di Los Angeles e ha lavorato al Victoria & Albert Museum di Londra. A Parigi, ha inoltre diretto il dipartimento dei disegni antichi da Christie’s, partecipando attivamente alla gestione di importanti vendite specialistiche.

Un percorso tra curatela e ricerca accademica

Dal 2016, Ketty Gottardo ha ricoperto il ruolo di curatrice dei disegni alla Courtauld Gallery di Londra.

Qui ha curato e organizzato numerose mostre di rilievo, dedicate a maestri e artisti di epoche diverse, tra cui Parmigianino, Antoine Caron, Henry Fuseli, Henri Michaux e Louise Bourgeois. La sua vasta esperienza internazionale non si limita ai musei e alle case d'asta, ma include anche un forte legame con il mondo accademico: ha tenuto seminari e lezioni presso l’Università di Udine, rivolti agli studenti della laurea magistrale in Storia dell’arte e della Scuola di specializzazione in beni storico-artistici, mantenendo un ponte costante con la sua formazione iniziale.

La nomina di Gottardo è stata accolta con entusiasmo anche in Italia. Linda Borean, direttrice del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Università di Udine, ha sottolineato come questo traguardo sia “un traguardo professionale frutto di impegno e passione straordinari, di una carriera internazionale avviata subito dopo la laurea all’Università di Udine, alla quale la dottoressa Gottardo è rimasta sempre molto legata”.

Il Dipartimento di arti grafiche: un ritorno al Louvre

Il Dipartimento di arti grafiche del Louvre è un centro di eccellenza globale, responsabile della conservazione, dello studio e della valorizzazione di una delle più significative collezioni di disegni, stampe e opere grafiche a livello internazionale. Per Ketty Gottardo, questa nomina rappresenta un significativo ritorno al museo dove aveva iniziato la sua brillante carriera oltre venticinque anni fa. La sua leadership segna il proseguimento di una lunga tradizione di eccellenza scientifica e gestionale nel prestigioso settore delle arti grafiche, consolidando la presenza di una figura di spicco nel panorama museale mondiale.