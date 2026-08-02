L'attore statunitense Kevin Spacey, vincitore di due premi Oscar, è stato l'ospite d'onore di una serata di grande risonanza al Magna Graecia Film Festival di Catanzaro. L'evento, svoltosi il 2 agosto, ha richiamato un vasto pubblico di spettatori e appassionati di cinema, desiderosi di assistere all'intervento di una delle figure più iconiche del grande schermo. Durante la sua partecipazione, Spacey ha tenuto una coinvolgente masterclass, ripercorrendo le tappe salienti della sua illustre carriera e condividendo riflessioni personali sul difficile periodo che ha attraversato negli ultimi anni.

Le parole di Kevin Spacey: "Risanato, riparato e rinnovato"

Nel corso del suo atteso intervento, Kevin Spacey ha pronunciato parole di grande impatto, dichiarando con fermezza: "Sono risanato, riparato e rinnovato". L'attore ha sottolineato come questa fase rappresenti per lui un vero e proprio nuovo inizio, un capitolo differente della sua carriera, in seguito alle complesse vicende giudiziarie che lo hanno coinvolto. Ha espresso profonda gratitudine per l'accoglienza ricevuta a Catanzaro e per l'opportunità di confrontarsi con il pubblico italiano. La sua presenza al Magna Graecia Film Festival è stata accolta con straordinario interesse, sia dagli addetti ai lavori che dagli spettatori presenti, segnando un momento di grande rilevanza per la sua riapparizione pubblica.

Il Magna Graecia Film Festival: vetrina d'eccellenza per il cinema in Calabria

Il Magna Graecia Film Festival si conferma un appuntamento annuale di grande rilievo nel panorama culturale e cinematografico italiano, a Catanzaro. L'evento rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per la promozione del cinema in Calabria. Fondato nel 2004, il festival è dedicato principalmente alle opere prime e seconde di registi italiani e internazionali, offrendo una preziosa vetrina a nuovi talenti. Nel corso delle sue edizioni, ha ospitato personalità di spicco del panorama cinematografico mondiale, contribuendo a promuovere la cultura cinematografica nella regione e a favorire l'incontro tra pubblico e artisti.