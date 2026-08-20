Il regista Ilya Khrzhanovsky ha pubblicamente difeso il suo film DAU, al centro di intense polemiche e critiche. In una dichiarazione del 20 agosto 2026, Khrzhanovsky ha denunciato "distorsioni sostanziali" sul suo lavoro, respingendo le accuse. Molte informazioni diffuse, ha affermato, non corrispondono alla realtà, invitando a una valutazione più attenta e documentata.

Il progetto DAU, frutto di anni di lavoro e del coinvolgimento di numerosi attori e collaboratori, ha generato un acceso dibattito artistico e mediatico. Khrzhanovsky ha ribadito che il film è una complessa ricerca artistica e che le critiche spesso derivano da una comprensione parziale o errata delle sue intenzioni.

Il regista ha sottolineato la trasparenza e il rispetto del suo approccio, affermando che "molte delle cose che sono state dette non riflettono ciò che è realmente accaduto durante la produzione".

Le polemiche e la difesa del regista

Khrzhanovsky ha categoricamente smentito le accuse di comportamenti inappropriati o violazioni durante le riprese. Ha evidenziato come la natura sperimentale di DAU e l'adozione di metodi non convenzionali di narrazione e produzione abbiano spesso portato a fraintendimenti. Il regista ha invitato pubblico e critica a un confronto diretto con l'opera, promuovendo un'analisi basata su fatti concreti, non su voci o distorsioni.

Struttura e visione del progetto DAU

DAU è un vasto progetto cinematografico e artistico, ideato da Ilya Khrzhanovsky nel 2007.

Composto da numerosi film, installazioni e performance, esplora temi di scienza, società e identità individuale. Centinaia di partecipanti sono stati coinvolti in un set che riproduceva l'Unione Sovietica tra gli anni '50 e '60. L'obiettivo è offrire un'esperienza immersiva e multidimensionale, sfumando i confini tra realtà e finzione.

La complessità e l'originalità di DAU hanno alimentato un ampio dibattito culturale e cinematografico internazionale. Khrzhanovsky ha sempre sostenuto che il progetto costituisca una nuova forma di espressione artistica, volta a stimolare profonde riflessioni sul rapporto tra individuo e collettività. Il regista ha ribadito la sua disponibilità al dialogo con critica e pubblico, convinto che solo un confronto diretto con l'opera ne possa garantire una corretta valutazione.