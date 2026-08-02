La Juventus ha ufficializzato l'acquisto a titolo definitivo di Randal Kolo Muani dal Paris Saint Germain. L'attaccante francese, classe 1998, ha siglato un contratto che lo legherà al club bianconero fino al 30 giugno 2031. Questa operazione di calciomercato, molto attesa, mira a rafforzare significativamente il reparto offensivo della squadra torinese.

Dettagli economici dell'accordo

L'intesa economica tra Juventus e PSG prevede un esborso complessivo che può raggiungere i 50 milioni di euro. La cifra fissa è stabilita in 38 milioni di euro, pagabili in quattro esercizi finanziari.

A questi si aggiungono oneri accessori per 3,2 milioni di euro e premi variabili, legati a specifici obiettivi sportivi, fino a 12 milioni di euro. Un investimento strategico che evidenzia la fiducia nel talento del giocatore.

Il ritorno in bianconero e le motivazioni

Per Kolo Muani si tratta di un ritorno in bianconero, avendo già vestito la maglia della Juventus in passato, seppur in prestito. In quell'occasione, aveva lasciato un'ottima impressione per rendimento e capacità realizzativa. Il suo rientro a Torino è una scelta mirata della dirigenza, volta a garantire qualità e continuità all'attacco. Questa decisione si inserisce in una strategia di rinnovamento della rosa, rispondendo alle esigenze tecniche dell'allenatore e alle ambizioni del club di mantenere alta la competitività.

Profilo e prospettive future

Nato nel 1998, Randal Kolo Muani è un attaccante francese apprezzato per la sua velocità, la sua tecnica e una spiccata capacità di finalizzazione. Dopo aver militato in diversi club europei, si è distinto per le sue prestazioni in campionato e nelle competizioni internazionali. Il suo approdo alla Juventus rappresenta un passo cruciale nella sua carriera. Con il contratto fino al 2031, Kolo Muani avrà l'opportunità di consolidare il proprio ruolo e di contribuire ai successi della squadra nei prossimi anni, divenendo un elemento chiave per l'attacco bianconero.