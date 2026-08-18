Torna a Perugia, dal 20 al 27 agosto, L’AltroFestival, giunto alla sua dodicesima edizione. La manifestazione, organizzata da Ars et Labor Aps, animerà la Cittadella della Musica in via Imbriani con una settimana interamente dedicata alla musica del compositore ceco Antonín Dvořák. L'evento offre un ricco programma di concertazioni aperte al pubblico, appuntamenti introduttivi e un concerto finale, tutti a ingresso gratuito fino a esaurimento posti.

Il Programma Dettagliato della Dodicesima Edizione

La dodicesima edizione è stata presentata a Palazzo dei Priori, alla presenza di importanti figure istituzionali e artistiche.

Erano presenti Sarah Bistocchi, presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria; Fabrizio Croce, assessore del Comune di Perugia; Christa Bützberger, direttrice artistica di Ars et Labor Aps; e Giulio Gaeta, presidente di Ars et Labor Aps. Protagonista musicale sarà il Quartetto Ars et Labor, composto da Christa Bützberger (pianoforte), Sara Gianfriddo (viola/violino), Sayako Obori (violino/viola) e Héloïse Piolat (violoncello).

Il festival si concentra quest'anno sui due quartetti con pianoforte di Dvořák, opere di straordinaria ricchezza musicale che saranno studiate e concertate dalle musiciste di Ars et Labor. Dal 20 al 26 agosto, il pubblico avrà l'opportunità unica di assistere alle prove aperte, un percorso che mira a far entrare gli ascoltatori nel cuore del lavoro musicale e nel processo creativo.

A completare l'approfondimento storico e biografico sull'autore e le sue opere, due appuntamenti introduttivi sono in programma il 24 e 25 agosto alle ore 18, curati dalla direttrice artistica Christa Bützberger.

Il culmine della manifestazione sarà il concerto finale del 27 agosto, con inizio alle ore 19. Il Quartetto Ars et Labor eseguirà il Quartetto con pianoforte n. 1 in Re maggiore, op. 23, e il Quartetto con pianoforte n. 2 in Mi bemolle maggiore, op. 87, di Dvořák. Al termine del concerto, è previsto un incontro con gli artisti accompagnato da una degustazione di prodotti locali, offrendo un ulteriore momento di condivisione.

Obiettivi e Ruolo della Cittadella della Musica

L’AltroFestival nasce con la missione di avvicinare la musica classica a un pubblico sempre più ampio, promuovendo un approccio inclusivo e partecipativo.

La manifestazione riaccende i riflettori anche sulla Cittadella della Musica, uno spazio affidato dal Comune di Perugia ad Ars et Labor Aps nel 2025, destinato a diventare un presidio stabile di produzione, ricerca e condivisione musicale nel centro storico. Il festival si inserisce in un progetto più ampio di presenza culturale continuativa, rivolto alla città, agli studenti, ai residenti e ai visitatori.

Il presidente Giulio Gaeta ha evidenziato le grandi potenzialità della Cittadella della Musica, definendola “molto adatta per iniziative musicali radicate nel territorio e che creino conoscenza su ciò che sta dietro il lavoro del musicista”. Anche l’assessore Fabrizio Croce ha sottolineato la rilevante funzione sociale degli incontri divulgativi, che rendono possibile “avvicinare un pubblico anche poco edotto a opere di particolare complessità”.

La presidente Sarah Bistocchi ha aggiunto che il festival “ricorda a tutti noi che l’arte non è solo spettacolo, ma una esperienza di ascolto, conoscenza e relazione”, evidenziando il valore universale della musica.

Ars et Labor Aps: Promozione e Collaborazioni

Ars et Labor Aps, l'associazione organizzatrice, è impegnata attivamente nella promozione della musica classica e nella formazione. Il suo approccio distintivo, che integra il lavoro di concertazione dei musicisti nell'esperienza del pubblico, ha caratterizzato le edizioni precedenti de L’AltroFestival. L'iniziativa è sostenuta dal contributo della Camera di commercio dell’Umbria e si avvale del patrocinio del Comune di Perugia e dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria, testimoniando un solido network di collaborazioni istituzionali.