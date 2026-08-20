Un nuovo e significativo viaggio attende l'Ecce Homo di Antonello da Messina, capolavoro che lascia temporaneamente le sale del Museo Nazionale d’Abruzzo (MuNDA) all'Aquila. L'opera, finora esposta nella sede stabile del Castello cinquecentesco, si dirige verso il Meeting di Rimini per essere ammirata da un pubblico più vasto.

La sua assenza dal museo abruzzese è programmata dal 20 al 26 agosto. Il rientro è fissato per il 27 agosto, un tempismo perfetto per la celebrazione della Perdonanza, l'importante festa che animerà la città il 29 agosto.

A Rimini, il dipinto troverà collocazione all'interno dello stand del Ministero della Cultura.

Questa iniziativa, che rientra pienamente nelle intenzioni e nel programma del Ministero fin dall'acquisto dell'opera lo scorso marzo, mira a valorizzare il patrimonio artistico nazionale e a promuovere la conoscenza di un'opera così rilevante del Rinascimento italiano presso un evento di grande richiamo culturale.

Il Meeting di Rimini: un crocevia di cultura e dialogo

Il Meeting per l’Amicizia fra i Popoli, appuntamento annuale di spicco nel panorama culturale italiano, si svolge regolarmente presso la Fiera di Rimini. Questa manifestazione, nata nel 1980, si configura come un fondamentale spazio di dialogo, interculturalità e incontro tra diverse realtà sociali e religiose.

Ogni anno, l'evento ospita un ricco programma che include mostre, incontri, dibattiti e spettacoli, coinvolgendo figure di rilievo provenienti dal mondo politico, culturale, scientifico e artistico.

Il Meeting si distingue per l'ampia partecipazione di pubblico, sia in presenza che attraverso le dirette streaming, e per il prezioso contributo di numerosi volontari, il cui supporto logistico è garantito anche grazie a specifici contributi.

La strategia del Ministero della Cultura e il ritorno dell'opera

L'esposizione dell'Ecce Homo nello stand del Ministero della Cultura al Meeting di Rimini sottolinea l'obiettivo primario di rendere il patrimonio artistico italiano accessibile a una platea sempre più ampia. Questa operazione rientra in una più vasta politica di promozione e tutela delle opere d'arte, che include la partecipazione a manifestazioni culturali di risonanza nazionale.

Il rientro del dipinto al Museo Nazionale d’Abruzzo è previsto per il 27 agosto, garantendo così la sua presenza per la festa della Perdonanza, un evento di profondo significato e tradizione per la comunità aquilana.