Il documentario “L’Impero Assiro – La storia rivelata”, diretto da Luis Miranda, ha conquistato il prestigioso riconoscimento della XVII edizione dell’Aquileia Film Festival. Questa rassegna, dedicata al connubio tra cinema e archeologia, è organizzata congiuntamente dalla Fondazione Aquileia, Archeologia viva e Firenze archeofilm, affermandosi come un appuntamento di rilievo nel panorama culturale.

L’opera vincitrice, una co-produzione tra Bamboodoc e France Televisions, porta sullo schermo il lavoro instancabile di una missione archeologica tedesca e, in particolare, l’articolato programma di ricerca condotto da una missione italiana dell’Università di Udine.

Quest’ultima è da anni profondamente impegnata nella salvaguardia di un inestimabile patrimonio archeologico, costantemente minacciato dai conflitti che affliggono il Kurdistan iracheno.

Il festival, svoltosi nella storica cornice di Aquileia, ha registrato un notevole successo di pubblico, culminato con una premiazione che ha fatto registrare il tutto esaurito. Nelle sue prime quattro giornate, l’evento ha superato i 6mila spettatori collegati in streaming, dimostrando un’ampia risonanza internazionale con partecipanti non solo da Italia ed Europa, ma anche da Stati Uniti, Canada e Argentina.

Tra gli ospiti di spicco presenti alla manifestazione figuravano Daniele Morandi Bonacossi, professore ordinario di Archeologia e Storia dell’Arte del Vicino Oriente, e Francesca Simi, ricercatrice in Archeologia del Vicino Oriente, entrambi docenti presso l’Università di Udine.

Essi guidano congiuntamente la missione archeologica italiana Land of Niniveh archaeological project, un’iniziativa fondamentale per la ricerca e la conservazione nel Kurdistan iracheno.

I riconoscimenti del festival

Oltre al trionfo di “L’Impero Assiro – La storia rivelata”, la giuria ha assegnato il secondo posto a “Roma Sotterranea. Una metro nella storia”, un’opera di Laurent Portes che esplora le profondità nascoste della capitale. Il terzo gradino del podio è stato occupato da “Il mistero degli aquiloni del deserto” di Nathalie Laville, un documentario che ha affascinato il pubblico con le sue scoperte.

Al vincitore è stato conferito il rinnovato Premio Aquileia, un riconoscimento che quest’anno ha introdotto un’interessante novità.

Al tradizionale mosaico, finemente realizzato dalla prestigiosa Scuola mosaicisti del Friuli, si è affiancata una singolare coppetta in vetro. Quest’ultima è stata prodotta dai maestri muranesi direttamente nel forno vetrario di Aquileia, un sito unico in Italia, fedelmente ricostruito secondo le antiche tecniche romane e alimentato esclusivamente a legna, a testimonianza di un’arte millenaria.

L'impegno dell'Università di Udine in archeologia

L’Università di Udine, attraverso il suo Land of Niniveh archaeological project, svolge un ruolo cruciale e duraturo nel Kurdistan iracheno. Questo progetto è dedicato con determinazione alla salvaguardia e allo studio approfondito di siti archeologici di inestimabile valore storico e culturale, che purtroppo sono costantemente minacciati da contesti di conflitto.

Sotto la guida esperta di Daniele Morandi Bonacossi e Francesca Simi, la missione si concentra non solo sulla ricerca scientifica, ma anche sulla valorizzazione del ricco patrimonio storico dell’area. L’iniziativa promuove attivamente la collaborazione con istituzioni e ricercatori a livello internazionale, consolidando un network di eccellenza per la protezione e la comprensione delle antiche civiltà.