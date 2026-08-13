Una ripresa “geniale, elegante, applaudita” ha segnato il ritorno de “L’occasione fa il ladro” di Jean-Pierre Ponnelle al Rossini Opera Festival (ROF) di Pesaro. La sera del 12 agosto, il Teatro Rossini ha ospitato l'allestimento, riproposto dopo quasi quarant'anni, che continua a incantare il pubblico. Sotto la puntuale direzione di Alessandro Bonato, alla guida dell’Orchestra Sinfonica Rossini, lo spettacolo ha brillato per la magistrale regia, le scene e i costumi originali di Ponnelle, oggi recuperati con cura da Sonja Frisell. Il cast, acclamato al termine della serata, ha visto protagonisti Damiana Mizzi, Dave Monaco, Matteo Mancini, Martiniana Antonie, Giuseppe Toia e Manuel Amati, tutti capaci di infondere nuova vita a questa celebre burletta comica rossiniana.

L’opera, composta da Gioachino Rossini in soli quindici giorni nel 1812 per il Teatro San Moisè di Venezia, si rivela un raffinato meccanismo teatrale a singolo atto. La direzione di Bonato ha garantito una cura ritmica impeccabile e una dizione cristallina dei cantanti, elementi cruciali per la piena comprensione dell'intreccio. Le scene e i costumi, un squisito insieme ottocentesco di teli dipinti a mano dallo stesso Ponnelle e abiti in tinte pastello, sono stati movimentati a vista dai tecnici, creando un effetto di dinamismo e continuità visiva. Il cast, definito “equilibrato e affiatato”, ha saputo combinare la precisione del canto con notevoli qualità attoriali e un vibrante vigore scenico, confermando la sua eccellenza nell'interpretazione.

Equivoci e sentimenti: la trama

Il libretto di Luigi Prividali narra una storia ricca di equivoci e scambi di persona. La trama prende avvio da un fortuito scambio di valigie tra due nobiluomini, il Conte Alberto e Don Parmenione, che cercano riparo in una locanda durante un temporale. Dal bagaglio del secondo, portato dal servo Martino, emerge il ritratto di una giovane donna. Affascinato, Parmenione decide di sostituirsi al Conte per conquistarla. Nel frattempo, la marchesina Berenice, promessa sposa di Alberto, si traveste da cameriera, assumendo l'identità di Ernestina, per saggiare le intenzioni del suo futuro marito. Ne scaturisce un intricato gioco di sentimenti capovolti: Berenice si innamora del Conte, mentre Ernestina si lega a Don Parmenione.

Solo al culmine della confusione, e con l'intervento del tutore Don Eusebio, le vere identità vengono alla luce. Nel tripudio finale, Parmenione scopre che Ernestina è la donna che cercava, e Alberto può finalmente unirsi a Berenice, in un lieto fine che scioglie ogni malinteso.

Il contesto del Rossini Opera Festival

La ripresa di questo allestimento storico si inserisce nella 47ª edizione del Rossini Opera Festival, in corso a Pesaro dall’11 al 23 agosto 2026. Il programma del Festival include, oltre a “L’occasione fa il ladro”, anche la nuova produzione di “Le Siège de Corinthe” e un’altra ripresa di pregio, “La scala di seta”. L’originale messa in scena di Ponnelle, presentata per la prima volta al ROF nel 1987, è universalmente riconosciuta come una delle più memorabili creazioni del grande maestro della regia lirica del Novecento.

Questa produzione è stata realizzata avvalendosi dell’edizione critica curata dalla Fondazione Rossini in collaborazione con Casa Ricordi di Milano, sotto la direzione artistica di Giovanni Carli Ballola, Patricia B. Brauner e Philip Gossett, con le luci sapientemente disegnate da Fabio Rossi.

Le prossime repliche dello spettacolo sono previste per il 15, 18 e 20 agosto, offrendo ulteriori opportunità di apprezzare un percorso che fonde il fascino della tradizione rossiniana con una limpida esecuzione contemporanea. Il Festival si conferma così un custode attento di allestimenti di valore storico e un dinamico promotore di nuova vitalità teatrale, mantenendo viva l'eredità di Rossini.