L'Umbria Green Festival torna ad animare Colfiorito e Annifo con la rassegna culturale intitolata "La forma dell’acqua", curata dalla scrittrice Loredana Lipperini. L'iniziativa propone un ciclo di otto incontri letterari che vedranno protagoniste alcune delle più significative scrittrici italiane contemporanee.

Gli appuntamenti sono dedicati all'approfondimento di temi cruciali quali il pensiero femminile, la parità di genere e la riduzione delle disuguaglianze, in piena sintonia con gli obiettivi 5 e 10 dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Questo approccio mira a stimolare una riflessione profonda su questioni sociali di grande attualità.

Il programma si svolge in luoghi di particolare pregio ambientale, come la Palude di Colfiorito, unendo in modo sinergico letteratura, impegno civile e la valorizzazione delle aree interne. Ogni incontro sarà preceduto da attività di divulgazione naturalistica, pensate per sviluppare una maggiore sensibilità culturale nei confronti dell'ambiente e del territorio che ospita l'evento.

Eventi in programma: Gaja Cenciarelli protagonista

Tra le dieci importanti scrittrici che animeranno il festival, spicca la presenza di Gaja Cenciarelli. L'autrice sarà protagonista il 5 settembre 2026 alle ore 18.00 presso la Palude di Colfiorito, dove presenterà l'evento “Domani interrogo e altre storie”.

L'incontro vedrà Gaja Cenciarelli dialogare con la curatrice della rassegna, Loredana Lipperini, offrendo al pubblico un'occasione unica di confronto letterario e culturale.

Il programma completo della rassegna è concepito per promuovere il dibattito su temi sociali e culturali di stringente attualità, attraverso la voce e la prospettiva di autrici di spicco nel panorama letterario italiano.

Informazioni pratiche e accessibilità

L'ingresso a tutti gli eventi dell'Umbria Green Festival è gratuito, ma è richiesta la prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma Ticket Italia. I biglietti saranno disponibili in formato elettronico PDF, inviati via email e comodamente utilizzabili direttamente dallo smartphone, eliminando la necessità di stampa.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, gli appuntamenti previsti all'aperto, in particolare quelli alla Palude, si terranno all'interno della sede del parco di Colfiorito, garantendo così la regolare fruizione degli incontri.

La realizzazione dell'iniziativa è resa possibile grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno e gode del patrocinio del Comune di Foligno. L'organizzazione è curata dall'associazione De Rerum Natura APS, che si impegna nella promozione di eventi culturali e ambientali. Il festival si conferma un appuntamento significativo per la valorizzazione delle aree interne umbre, ponendo l'accento sulla ricchezza culturale e ambientale del territorio di Colfiorito e Annifo, e stimolando una partecipazione attiva della comunità.