Al Mythos Troina Festival, sotto la direzione artistica di Luigi Tabita, debutta in prima nazionale lo spettacolo “La congiura dei Nessuno”. L'opera, con drammaturgia e regia di Sergio Beercock, vede in scena lo stesso Beercock e Giovanni Alfieri. L’atteso appuntamento è fissato per il 6 agosto 2026 nel suggestivo chiostro del Museo d’Arte Contemporanea di Troina (MacTro), una nuova istituzione culturale inaugurata di recente nell’ex Convento del Carmine. Lo spettacolo si inserisce nella sezione “OltreMythos” del festival.

Ambientato in un futuro distopico, il testo di Beercock dipinge un mondo ridotto a uno «stato post-storico» a seguito del collasso delle tecnologie e delle intelligenze artificiali.

L'opera propone una riflessione sui meccanismi di oppressione e sul significato della liberazione. Nelle note di regia, Beercock stesso evidenzia come “La Congiura dei Nessuno” sia una scrittura contemporanea che attinge al mito greco arcaico dell’accecamento del ciclope Polifemo, già rivisitato da Euripide, ma lo filtra attraverso il prisma dell’alienazione moderna.

La narrazione introduce Pippo Sileno, una figura tragicomica intrappolata in un ciclo di oppressione e autoinganno. Sileno lavora come operaio e tuttofare per il Ciclope, un'incarnazione del sistema capitalista, descritto come un uomo che ‘vede da un occhio solo’: quello del Profitto. Con satira, lirismo e musica dal vivo, lo spettacolo invita a interrogarsi sulla ‘liberazione’ in un mondo dominato da ingranaggi economici e sociali inarrestabili.

La produzione dello spettacolo è curata da Babel, con il sostegno di Campsirago Residenza, LaMaMa Umbria International e Spazio Franco. L’aiuto regia e il movimento scenico sono affidati a Ludovica M. Poerio, mentre la scenografia è ideata da La Mandria. Le musiche originali sono composte dallo stesso Sergio Beercock.

La sezione "OltreMythos" e il contesto del festival

“La congiura dei Nessuno” si inserisce nella sezione “OltreMythos” del Mythos Troina Festival. Questa sezione proseguirà fino all’8 agosto con il debutto nazionale di “Τειρεσίας – Tiresia – Teiresías”, interpretato da Leo Gullotta e diretto da Fabio Grossi, che chiuderà la rassegna. Anche questi eventi si svolgono in suggestive location del borgo, creando un dialogo unico tra teatro contemporaneo e il patrimonio monumentale.

Il MacTro, sede della prima nazionale de “La congiura dei Nessuno”, rappresenta il nuovo Museo d’Arte Contemporanea di Troina, inaugurato nell’ex Convento del Carmine. La scelta di questa location è significativa: un’istituzione culturale aperta di recente che si affianca idealmente alla proposta teatrale del festival, dove l'arte contemporanea si confronta con la storia e lo spazio del borgo normanno.

Il Mythos Troina Festival: tra mito e valorizzazione del territorio

Il Mythos Troina Festival, giunto alla sua sesta edizione, offre da luglio ad agosto numerosi debutti nazionali. Il festival ripensa il mito in chiave contemporanea, tra teatro, memoria e resistenza. Il format, diretto da Luigi Tabita, è riconosciuto dal Ministero della Cultura e patrocinato dall’Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA), ed è organizzato dal Comune di Troina.

Attraverso l'utilizzo di nuove location come il MacTro, il festival rafforza la sua connessione con il tessuto urbano e culturale locale, integrando luoghi simbolici con linguaggi artistici innovativi. In questo contesto, “La congiura dei Nessuno” è un'ulteriore tappa di un percorso che guarda alla contemporaneità, recuperando il mito greco quale chiave critica per l'analisi del presente e la rigenerazione del territorio.